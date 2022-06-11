الامارات | سمكة قرش تفتك بمراهق في عطلة صيفية بالبرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة قرش تفتك بمراهق في عطلة صيفية بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت البرازيل وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما بعد هجوم سمكة قرش شرسة تسببت في إصابات خطيرة له.

وكان الشاب يلهو في المياه مستمتعا بعطلته الصيفية لكن سمكة القرش وصلت للأماكن التي يتواجد فيها الناس، وعندما شاهدته انقضت عليه.

وتسببت في إصابات بالغة في قدميه والجزء العلوي من الفخذين، وأماكن حساسه في جسده، وانتهى الأمر بوفاته بعد وصوله إلى المستشفى.

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