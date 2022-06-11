طبيب أطفال يجيب على السؤال المحير للأمهات.. «لمن يبتسم المولود أول مرة؟»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أكد الدكتور محمد رفعت طبيب الأطفال، أن أول إبتسامة حقيقية لها معنى، ومقصودة للطفل حديث الولادة تكون للأم، وتبدأ مع نهاية الأسبوع الثالث للطفل، وقد تصل إلى شهر، لافتًا إلى أن الطفل يختص أمه بأول ابتسامة مقصودة وحقيقية حبًا وامتنانًا لرعايتها له.

موروثات جميلة

وأوضح «رفعت» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على«راديو 9090»، أن البعض يفسر علامات الإرتياح على وجه الأطفال حديثي الولادة بعد أيام من الولادة أثناء نومهم بأن الطفل يضحك أو يبتسم، لافتًا إلى أن هذه الإبتسامة علميًا هي نوع من الإسترخاء الخاصة بعضلات الوجه عند الطفل، وليست إبتسامة بمفهومها الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المعتقدات الشعبية الخاصة بهذا الأمر في الثقافة المصرية، موضحًا أن «كبار السن بيقولوا بصوا الملايكة بتلاعب الطفل وبتكلموا، دي حاجات حلوة وموروثات جميلة».

طبطة للأم

وأوضح رفعت أن هذه الإبتسامة في هذا التوقيت تمثل طبطبة على الأم في هذه المرحلة الصعبة من عمر الطفل، لأنه بهذا الوقت تحديدًا تكون معاناة الأم بسبب قلة النوم وصل إلى ذروته، خاصة مع استيقاظ الطفل كل ساعة ونصف أو كل ساعتين، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال تستيقظ كل 10 دقائق، وربع ساعة.

المعادلة الصعبة

وأشار طبيب الأطفال إلى محاولات الأم في هذه المرحلة من عمر الطفل حديث الولادة، في تحقيق المعادلة الصعبة، وهي أن تنام في الوقت الذي ينام به الطفل، ولفت إلى أن عدم نوم الأم لفترات طويلة يصيبها ببعض الضغوطات التي قد تؤدي إلى العصبية والحساسية المفرطة والإصابة بحالة الإجهاد.