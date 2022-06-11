«إسراء» 16 سنة خرجت على البحر واختفت: «ارجعي يا حبيبة أبوكي.. أمك مش مستحملة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أرجعي يا حبيبة ابوكي أمك تعبانة ومش مستحملة اكتر من كدة، ومتخافيش يا بابا ارجعي لحياتك ولاخواتك ولابوكى ولأمك» كلمات كاد يبكي الحجر لها، لأب مكلوم على ابنته، لا حول له ولا قوة، لايملك سوى الدعاء، وكتابة بعض الكلمات لعل وعسى تكون سببًا في إيجاد ابنته المٌختفية.

مناجاة للابنة ومحاولة لاطمئنانها، كانت هي ثقافة وسياسة الأب الباحث عن ابنته المختفية: «أنا عارف إنك ممكن تكون نفسيتك تعبانة من حاجة، وأنا متأكد إنك عاقلة وهترجعى بيتكوا، والله ما في حد هيكلمك ولا يزعلك بس أنت تعالي، أو اتصلي عرفيني مكانك وانا أجيللك».

اختفت من السبت اللي فات

في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بيوم السبت الماضي، قررت «سارة» صاحبة الـ 16 عامًا الجروج من مسقط رأسها بـ «سيدي سالم» إلى السبت الماضي بلطيم على البحر، لتختفي تمامًا تاركة اسرتها في حيرتها الشديدة.

وكشف «محمد أبو إسماعيل» خال الفتاة المختفية عن كواليس ماحدث: «طلعت تشم هواء الصبح مع البنات، وفجأة هما رجعوا وهي مرجعتش».

حررنا محضرًا ومحدش صدق

وأضاف خال الفتاة المختفية خلال حديثه لـ «هُن»: «عملنا محضر بالفعل في مركز شرطة سيدي سالم، بيفيد باختفاء البنت، وتم التحرك فعلا على الهدف، لاقينا بنت من برج البرلس وواحدة تانية من قرية السباعية، برده مختفيين في نفس الوقت»، متابعًا: «الكلام بتاع والدها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان عشا بس يطمنها أن محدش هيتعرضلها، لكن هي لسة صغيرة ومعندهاش محررين معانا كمان».

واختتم عم الفتاة: «نفسنا ترجع دي آخر العنقود، وأمها تعبانة وهتموت عليها».