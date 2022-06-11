الامارات | يقتل صديق عمره بسبب "قلادة فضية "

شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل صديق عمره بسبب "قلادة فضية " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب مصري على قتل صديقه بالسكين بسبب «سلسلة» فضة قطعت بالخطأ خلال مزاح بين الاثنين، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية .

وقعت الجريمة عندما دعا القاتل المدعو «موزة» صديقه محمود (28 عاماً) لتناول وجبة عشاء في منزله. وخلال العشاء مازح محمود صديقه، فقطع بالخطأ سلسلة فضة كان يرتديها القاتل، ما أثار غضبه، كون تلك السلسلة كانت تخص شقيقه الراحل، يعتبرها جزءاً من ذكرياته.



وبحسب عائلة الضحية فإن نجلهم تفاجأ بردة فعل صديقه، فاعتذر له وأكد أنه سيشتري له سلسلة أخرى، وهو ما رفضه القاتل الذي .

وبعد نشوب المشاجرة استل القاتل سكيناً ووجه عدة طعنات لصدر صديقه الذي لم يكن بحسب عائلة الضحية، يفارقه وكثيراً ما نشر صورهما معاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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