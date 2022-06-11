9 شروط للتقديم بمسابقة ملكة جمال مصر 2022: «متكونش متجوزة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال مصر، «بنت مصر» لعام 2022، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موعد التقديم للمسابقة، وشروط الالتحاق بها، قبل بدء مراحل التصفيات لاختيار الملكة المتوجة باللقب في النهاية.

موعد التسجيل للتقديم بمسابقة ملكة جمال مصر

وأعلنت إدارة المسابقة، برئاسة الدكتورة أمال رزق، عن موعد التسجيل للتقديم بمسابقة ملكة جمال مصر، الذي بدء من أمس، الجمعة، وحتى يوم 25 يونيو 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة.

شروط التقديم بمسابقة ملكة جمال مصر

وأعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال مصر، «بنت مصر» لعام 2022، عن الشروط الواجب توافرها في الفتيات المتقدمات للمسابقة، والتي جاءت على النحو التالي:

- أن يكون عُمر الحد الأدنى للتقديم 20 عامًا على الأقل وبحد أقصى 29 عامًا، وذلك قبل الأول من (يناير) العام الذي يسبق المسابقة.

- يشترط تقديم وثائق رسمية، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر تثبت العمر.

- أن تكون المتسابقة مصرية الجنسية ولديها جواز سفر مصري.

- أن تكون المتسابقة ليست متزوجة أو سبق لها الزواج.

- يجب على المتسابقة أن تكون اللغة العربية هى اللغة الأم، وأن تجيد الإنجليزية كتابة وتحدث، ومعرفة أي لغه أخرى ستكون ميزة إضافية.

- يجب ألا يقل الطول عن 160 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول.

- يجب أن تكون المتقدمة للمتسابقة طالبة جامعية أو حاصلة على شهادة جامعية.

- يجب أن يكون لديها الإرادة للعمل في المشاريع الخيرية وأن يكون لديها مجموعة من الأهداف فيما يتعلق بالدفاع عن المرأة والوعي البيئي.

- آخر موعد للتقديم يوم 25 يونيو 2022.

من هي ملكة جمال مصر 2021؟

وكانت نادين الجيار فازت بلقب ملكة جمال مصر 2021، وتم اختيارها من ضمن 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 1900 فتاة تقدمت للمسابقة، وخضعن لمسابقات وتصفيات عدة خلال أسابيع متتالية.

ونادين الجيار، تبلغ من العمر 22 عامًا، وتدرس في كلية طب الأسنان، ومن مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كما أنها تجيد اللغة الإنجليزية، وتهتم بالأنشطة التطوعية وترى أنها تساعدها على الاندماج بالمجتمع، بحسب ما ذكرته على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور «إنستجرام».