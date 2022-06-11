الامارات | قصة مأساوية.. وفاة طفلة حزنًا على والدها ودفنت إلى جانبه

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مأساوية.. وفاة طفلة حزنًا على والدها ودفنت إلى جانبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفلة السعودية حلا الشهري 11 عامًا، والتي توفيت بعد وفاة والدها بساعات بسبب حزنها الشديد عليه

وفي تفاصيل هذه الحادثة المأساوية التي أثارت حالة واسعة من الحزن في السوشال ميديا، كشفت العديد من المواقع الاخبارية ان حلا توفيت بعد ساعات من اعلان والدها الذي كانت متعلقة به وتلازمه بشكل كبير وخيم الحزن على محافظة المجاردة التي تنتمي لها الطفلة ووالدها.

وكشف السيد أحمد حمزة، وهو عم الطفلة حلا الشهري وشقيق المعلم المتوفي في مداخلة تلفزيونية، أن شقيقه شعر بالتعب الشديد وتم نقله إلى مستشفى المجاردة.

وأضاف بانه تم وضعه على اجهزة التنفس الاصطناعي وعند تدهور حالته كان لا بد من نقله إلى مستشفى مختلف إلا أنه فارق الحياة قبل النقل.

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