الامارات | الحظ يبتسم مرتين.. امرأة تربح 250 ألف دولار ثم 200 ألف من نفس المتجر

شكرا لقرائتكم خبر عن الحظ يبتسم مرتين.. امرأة تربح 250 ألف دولار ثم 200 ألف من نفس المتجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسم الحظ للمرة الثانية لامرأة من ولاية كاليفورنيا الجنوبية، فربحت مرتين من ذات المتجر جائزتين كبيرتين يعادل مجموعهما تقريبا نصف مليون دولار.

وفازت المرأة بالجائزة الكبرى البالغة 250 ألف دولار في عام 2020 ، لتليها ضربة حظ ثانية بفوزها بجائزة كبرى بقيمة 200 ألف دولار هذا الشهر من تذكرة تم شراؤها من نفس المتجر.

وذكرت مؤسسة يانصيب ساوث كارولينا التعليمي إن المرأة التي تعيش في ميدلاند اشترت تذكرة خدش من متجر Spring Valley Convenience Store في كولومبيا الأسبوع الماضي وحصلت على جائزة 200000 دولار. وقالت المرأة التي لم يعلن عن اسمها، أنها اشترت من المتجر نفسه في عام 2020 التذكرة الرابحة الأولى بل أنها كانت مع نفس الأشخاص في المرتين التي فازت بها.

وقالت في تصريح مقتضب "لقد فرحت كثيرًا بالفوز الأول واستمتعت بكل جزء منه". أما بالنسبة للفوز الثاني ف "هذه المرة سأشتري منزلاً".

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