حقوق وحماية ومناصب.. لماذا تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الشباب، إن المرأة المصرية تشهد العصر الذهبي منذ 8 سنوات، بمكتسبات تاريخية حقيقية، مؤكدة أن ذلك يدل على إرادة سياسة واضحة وقوية، وقادرة على تنفيذ القانون والدستور بشكل سريع، خاصة في محور «الحماية» للمرأة ومكتسباتها.

دخول المرأة مجلس الدولة

أوضحت دينا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نون القمة»، المعروض على فضائية «إكسترا نيوز»، أن دخول المرأة مؤخرا، لمجلس الدولة كقاضية، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من أهم مكتسباتها، بالإضافة إلى تعيين 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة «ب» بمجلس الدولة، وتعيينها كعضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة، لافتة إلى أن مكتسبات المرأة على مدار الـ8 سنوات الماضية كثيرة جدا.

تأثير المرأة في مرحلة صنع القرار

أشارت عضو القومي للمرأة، إلى أنه من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسة للمرأة ومكتسبات في مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى العمل على ملف الوعي مع جميع فئات المجتمع والهيئات التنفيذية وغيرها، بشأن تقبل حقوق المرأة، موضحة أن وجود المرأة في مرحلة صنع القرار مهم ويؤثر على مؤشرات مهمة، منها المحلية والدولية، يقاس على أساسها مدى تقدم الدول.

التعاون مع «حياة كريمة»

أكدت دينا، أن المجلس يعمل على عدة نطاقات، من أجل تفعيل الوعي في أكبر محيط من السكان، خاصة في الأقاليم والقرى والنجوع والكفور، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» وجميع مؤسسات الدولة، لتوفير الرؤية الملموسة للمواطن، بالإضافة إلى الخدمات الإعلامية، التي تعمل على توعية المواطن ورفع درجة الوعي لديه.