الامارات | أجسامهم مقلوبة.. حالات نادرة لأشخاص يحملون قلوبهم على اليمين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أجسامهم مقلوبة.. حالات نادرة لأشخاص يحملون قلوبهم على اليمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر الدكتور حسام موافي، حقيقة وجود أشخاص يحملون قلوبهم في جهة اليمين وأجسامهم مقلوبة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يوجد بعض الأشخاص يحملون قلوبهم في جهة اليمين وهذا عيب خلقي.

وأوضح أن هناك قلب في الجهة اليمنى من الجسم مكتسب، عن طريق حدوث أمر طارئ للمريض تسبب في تغيير مكان القلب.

وتابع أن الطفل يولد وقلبه في جهة اليسار، لكن عند حدوث تليف شديد بالرئة، يبدأ القلب في التحرك ناحية اليمين نتيجة شده بالتليف، أو يتزحزح من مكانه بسبب تأثره بوجود مياه حول الرئة تدفعه وتحركه من مكانه.

وذكر أن وجود القلب في جهة اليمين على غير الطبيعة يصاحبه تليف أو مياه حول الرئة، مشيرا إلى أن التليف ليس له حل، أما المياه فيمكن سحبها ويعود القلب إلى مكانه الطبيعي.

وبين أن التليف عبارة عن تشوه شكلي في الرئة نتيجة تعرضها لبعض الالتهابات، وحتى بعد شفاء المريض يبقى الشكل كما هو ويسحب القلب ناحيته.

وكشف أن بعض الأشخاص يولدون بجسم مقلوب بما في ذلك القلب، وتصير الأعضاء التي في الجهة اليمني في الناحية اليسرى وهكذا، لكن هؤلاء الأشخاص لا يعانون من أي أمراض وهذا الاختلاف عيب خلقي قد يكون في الجسم كله أو في القلب فقط.

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