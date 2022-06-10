الامارات | طلاب وجدوا "الامتحان صعب" فرشقوا سيارة نقل أوراق الإجابات بالحجارة

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وجدوا "الامتحان صعب" فرشقوا سيارة نقل أوراق الإجابات بالحجارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنا إلقاء أحد الأشخاص حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو الجاري تبلغ لمركز شرطة "أولاد صقر" بمحافظة الشرقية المصرية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية، لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون الامتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة، ما أدى لحدوث تلفيات بزجاج الحافلة، وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه، فألقى أحدهم قطعة حجرية على الزجاج ما تسبب في إحداث تلفيات به، وعللوا ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

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