الامارات | أخذ قرضاً بـ 30 ألف ريال وبعد 6 أشهر كانت المفاجأة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أخذ قرضاً بـ 30 ألف ريال وبعد 6 أشهر كانت المفاجأة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روى المحامي السعودي سلطان المصلوخي، قصة مواطن سعودي أخذ دين 30 ألف ووصل للمحكمة مديوناً بمليون ريال .

وأكد خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "روتانا خليجية" أنه وقف على قضية مواطن اقترض 30 ألفا وبعدما تعثر في سداد الأقساط بعد 6 أشهر تم تسديد أقساطه بفوائد مضاعفة ، فتراكمت الأقساط وفوائدها حتى بلغت مليون ريال .

وأضاف أن هذه الأقساط تسببت في فصل المواطن من عمله وترك زوجته وأولاده خوفاً من القبض عليه.

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