الامارات | أخذ قرضاً بـ 30 ألف ريال وبعد 6 أشهر كانت المفاجأة.. فيديو

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أخذ قرضاً بـ 30 ألف ريال وبعد 6 أشهر كانت المفاجأة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روى المحامي السعودي سلطان المصلوخي، قصة مواطن سعودي أخذ دين 30 ألف ووصل للمحكمة مديوناً بمليون ريال .
وأكد خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "روتانا خليجية" أنه وقف على قضية مواطن اقترض 30 ألفا وبعدما تعثر في سداد الأقساط بعد 6 أشهر تم تسديد أقساطه بفوائد مضاعفة ، فتراكمت الأقساط وفوائدها حتى بلغت مليون ريال .
وأضاف أن هذه الأقساط تسببت في فصل المواطن من عمله وترك زوجته وأولاده خوفاً من القبض عليه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App