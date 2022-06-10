تطورات الحالة الصحية لـ«آية» ضحية غدر زوجها من أجل راقصة فرنسية: ربنا نجاها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت إحدى قريبات آية أحمد، التي حاولت الانتحار، بعدما تخلى عنها زوجها، بسبب زواجه من سيدة فرنسية، تطورات الحالة ال‎صحية لشقيقتها، عقب ساعات من دخولها المستشفى بعد محاولة التخلص من حياتها، بتناول الأدوية، مؤكدة إنها بالفعل غادرت المستشفى، بعدما أنقذها الأطباء.

ودونت «أم جويرية عبد الله»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمدلله آية خرجت بالسلامة، ادعولها ربنا يكمل شفاها على خير، وبفضل ربنا ودعواتكم ليها، وشكرا لكل اللي سأل عليها، والحمد لله على كل حال».

تطورات حالة آية أحمد

على الفور تفاعل رواد من مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعاطفوا مع «آية»، منذ حديثها على أزمة طلاقها خلال الساعات الماضية، قبل محاولة انتحارها، مناشدين أهلها بضرورة عرضها على الاستشاري النفسي، لتأهيلها مجددًا للحياة.

وأكدت «أم جويرية» في تصريح لـ«هُن»، إن الحالة «آية» الصحية في تحسن، على عكس الحالة النفسية التي تمر بها: «قفلت تليفونها ومش عاوزة تتواصل مع حد».

«آية» طليقها تركها واختار الزوجة الفرنسية

تفاصيل مؤلمة روتها السيدة العشرينية آية أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، قبل محاولتها الانتحار، الذي اختارته بعدما تملك اليأس والخذلان منها، على إثر ما فعله زوجها معها، بعدما قام طلقها غيابيًا وتخلي عنها، لزواجة بأخرى فرنسية، عقب فترة قصيرة جدًا من زواجهما.

وأكدت آية أحمد، أن هذا الزواج هو الثاني لها، بعدما تزوجت من قبل وهي قاصر، وكانت تتعرض للعنف والتعذيب بشكل يومي، لتظل بحسب ما ذكرت «مُطلقة» لمدة 7 سنوات، قبل هذا الزواج الثاني الذي انتهى بالغدر: «رغم رفض أهلي له، إلا أني قولت لا هو ده اللي هحارب الدنيا علشانه، الشخص اللي بشهادته هو شخصيا كنت خير زوجة ليه، اديته حب مافيش إنسان في الدنيا كان ممكن يديهوله، عمري ما كسرت ليه كلمة، وماقصرتش في حقه كزوجة ثانية، صونته وحفظته في غيابه قبل وجوده».

رغم المعوقات تزوجت «آية» وتنازلت عن كل حقوقها من أجل زوجها، المهر والمؤخر والقايمة وتفاصيل الزواج المادية، تركها زوجها وسافر خارج مصر، ليختفي دون أي علم لها بمكانه، ثم ظهر بعد 9 أيام لتكتشف أنه في فرنسا، حتى أخبرها بأنه سيختار بينها وبين زوجته الفرنسية، التي توفر له الإقامة في باريس: «اختار الفرنسية، لأنها أمرته بتطليقي، عشان يستمر معاها في عيشته المريحة بفرنسا».

وصفت «آية» ما حدث معها بأنه ظلم بيّن لفتاة كانت خير زوجة له، ولم ير منها سوى المعروف، على الرغم من أنها زوجته الثانية، مشيرة أن زوجته الفرنسية تعمل راقصة.

محاولة للتخلص من الحياة

كانت الفتاة العشرينية، نشرت عبر «فيسبوك» مقطع فيديو يشير لمحاولة الانتحار: «أنا استسلمت، حقيقي أنا مش قد الحياة دي ولا قد بشاعتها وظلمها ليا أكتر من كده! ما عادش فيا نفس أعافر تاني!».