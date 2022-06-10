الامارات | لص أميركي يعتدي على "ستيني" ويسقطه قتيلاً أمام أعين المارة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لص أميركي يعتدي على "ستيني" ويسقطه قتيلاً أمام أعين المارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو متداول، قيام لص بالاعتداء على رجل ستيني وسط الشارع في نيويورك.

وأظهر الفيديو اللص وهو يوجه لكمة قوية للرجل البالغ من العمر 61 عاما، أدت إلى تعرضه لصدمة دماغية، توفى على إثرها في الحال.

وسقط الرجل على الأرض قتيلًا، ثم قام اللص هو وصديقه بسرقة الرجل ولاذا بالفرار.

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