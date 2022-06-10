حقيقة تنازل جوني ديب عن التعويض الضخم من آمبر هيرد: المهم السمعة مش الفلوس

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ما تزال قضية الفنان العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة آمبر هيرد، تشغل بال المتابعين، على الرغم من إسدال المحكمة الستار عليها، بإنصاف الأول والحكم لصالحه، بل وتعويضه 15 مليون دولار، تدفعها لها طليقته، إلا أن الأحاديث لم تنقطع بين قطاع واسع من الجماهير على مستوى العالم، متسائلين عن مدى قدرة النجمة الأمريكية، على دفع المبلغ الضخم، في مقابل إمكانية تنازل ديب.

حقيقة تنازل جوني ديب عن التعويض

تنازل جوني ديب، عن التعويض، أمر بات يتداوله كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى قابلية تنفيذه، حتى خرج بنيامين تشو، محامي جوني ديب، في مقابلة تليفزيونية، برنامج «صباح الخير أميركا»، مؤكدًا أن آمبر هيرد، قد لا تضطر إلى دفع المبلغ المالي، موضحا أن فكرة تنازل موكله عن الأضرار المالية مطروحة بالفعل.

وأشار المحامي، إلى أن الأمر بالنسبة للممثل العالمي، كان التمسك باستعادة سمعته التي قامت الأخيرة بتشويهها، خاصة أنه بسبب اتهامها لها بالعنف، في مقال الرأي الذي كتبته طليقته، عام 2019، تم استبعاده من فيلم Fantastic Beasts، كما تم تخطيه أيضًا للظهور مُجددًا في جزء جديد من سلسلة Pirates of the Caribbean، التي يتم إنتاجها حاليًا: «لم يكن الأمر يتعلق أبدا بالمال بالنسبة له.. القضية كانت حول استعادة سمعته، وقد فعل ذلك».

وأضاف محامي ديب: «من الواضح أننا لا نستطيع الكشف عن كل الأحاديث بين المحامي والموكل، لكن قد تتضمن اتفاقية التسوية التنازل عن الأضرار، مقابل ألا تستأنف هيرد القضية، فضلًا عن اتفاق الطرفان أيضا، على التنازل عن دعاوى التشهير من الحكم، أو تقليل الأضرار التي يدين بها كل منهما للآخر.

قضية جوني ديب وأمبر هيرد

كانت هيئة المحلفين في فيرجينيا، أنصفت جوني ديب، مؤخرًا، على زوجته السابقة آمبر هيرد، إذ قضت بأن مقال طليقته، الذي اتهمت فيه ديب، بالعنف المنزلي عام 2018، كان تشهيريا، ليستعيد سمعته مجددًا، عقب معاناة بدأت بزواجهما في 2015، حتى 2017.