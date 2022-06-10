مشروبات لعلاج الجفاف في الصيف.. الماء وعصير الخيار على رأس القائمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، لا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب، بل يجب عليك أن تشرب سوائل أكثر من المعتاد على مدار اليوم، إذا كنت تبحث عن النشاط، لذا ينصح بشرب الماء باستمرار إن أمكن، ولا تنتظر أن يغلبك إحساس العطش، لأنه بحلول ذلك الوقت، تكون قد أصبت بالجفاف قليلا، ولتجنب الوصول إلى هذه المرحلة، نقترح عليك مشروبات لعلاج الجفاف في الصيف، وفقا لموقعي «هيلث لاين» و«ميديكال نيوز توداي»، المختصان بشؤون الصحة.

مشروبات لعلاج الجفاف في الصيف

الماء: يتصدر قائمة مميزة من مشروبات لعلاج الجفاف في الصيف، إذ كشفت الدراسات أن فقدان ما لا يقل عن 2% من محتوى السوائل في الجسم، يمكن أن يعيق بشكل كبير الأداء البدني، وتعالج تلك الحالة من خلال الترطيب الأمثل، عن طريق المداومة على شرب المياه، إذ تقلل أيضًا من الإجهاد التأكسدي، الذي يتطور أثناء التدريبات عالية الكثافة.

ويمكن أن يسبب الجفاف الصداع لدى معظم الناس، ومن أبسط العلاجات شرب الكثير من الماء، لتخفيف آلامه والأعراض المرتبطة به، كما يُقترح زيادة تناول السوائل كجزء حيوي من بروتوكول العلاج، ما يساعد على تحسين الترطيب في منع وتخفيف الإمساك.

ويعزز الماء، فقدان الوزن، إذ يمكن أن يساعدك شرب الكثير من السوائل، على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، حيث يزيد من الشعور بالشبع، ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

منقوع الشعير: يسمى أيضا ماء الشعير، ويساعد في أن يبقيك رطبا، ويمنع الجفاف طوال أيام الحرارة.

عصير الخيار: الألياف وفيتامين (ك) الموجود في الخيار، يحسن من الترطيب، ويجعلك منتعشا طوال اليوم.

الحليب الرايب: يساعد على علاج الجفاف في الصيف، ويمنح الترطيب.

عصير الليمون: يعزز المناعة، خاصة أنه مليئ بفيتامين (سي)، وهو خيار رائع لعلاج الجفاف في فصل الصيف.

نصائح لعلاج الجفاف في الصيف

- نكهة المياه الخاصة بك: إذا كان مذاق الماء، الذي يعد الأوفر بين سلسلة مشروبات لعلاج الجفاف في الصيف، مملاً بالنسبة لك، يمكنك إضافة نكهة إليه، بالفواكه الطازجة أو رشة من عصير الفاكهة.

- تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه: تحتوي بعض الفاكهة والخضار على الكثير من الماء، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الصحية، منها: البطيخ والفراولة والشمام والخوخ والأناناس، ف هي ثمار تحتوي على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى الخضروات الغنية بالمياه مثل: الخيار، والخضروات الورقية، والفجل، والكرفس، والكوسة، والطماطم.

- ابق بالداخل عندما يصبح الجو حارًا جدًا: في الأيام الحارة للغاية، يكون الحل الأمثل في الاستقرار داخل في بيئة مكيفة الهواء، إذا لم يكن لديك مكيف هواء في المنزل، فجرّب مركزًا للتسوق، أو دار سينما أو مكتبة عامة.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا، عندما تكون الأشعة أقوى.

- ارتداء ملابس مناسبة للطقس: تساعد الملابس الفضفاضة، على السماح لبشرتك بالتنفس.

- ارتدِ قبعة واسعة الحواف في الشمس للحفاظ على برودة رأسك، واستخدم الكثير من واقي الشمس لتجنب حروق الشمس.