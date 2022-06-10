الامارات | إنقاذ شخصين سقطا في خزان شوكولا سائلة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخصين سقطا في خزان شوكولا سائلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هرعت طواقم الطوارئ إلى منشأة مارس ريجلي للحلويات في مقاطعة لانكستر البريطانية بعد تقارير عن وقوع شخصين في خزان شوكولاتة سائلة بعد ظهر يوم أمس الخميس.

ذكرت محطة سي بي إس ، WHP-TV ، أنه تم إنقاذ شخصين بعد سقوطهما في خزان شركة الحلوى في إليزابيثتاون. تم نقلهما إلى مستشفى محلي. ولم يكشف التقرير الإعلامي عن وضعهما الصحي بعد السقوط، ولا مدة الاحتجاز في خزان الشوكولا.



ولا يزال من غير الواضح كيف انتهى الأمر بالشخصين في الخزان، وإن كانا من العمال في منشأة الحلوى، أم مجرد شخصين فضوليين أرادا رؤية هذه الكمية الضخمة من الشوكولا السائلة.

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