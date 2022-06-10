حمو بيكا يتغزل في زوجته عبر السوشيال ميديا.. «مش أول مرة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أصبحت عادة المطرب الشعبي حمو بيكا، هي التغزل في زوجته عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ يشارك صورهما معا من المناسبات المختلفة مصحوبة برسائل رومانسية ليظهر لها مدى حبه، وكان آخرها نشره صورة لها من دبي.

آخر ظهور لحمو بيكا مع زوجته

نشر حمو بيكا صورة له مع زوجته من برج خليفة في دبي، وكتب تعليقا رومانسيا على الصورة، عبر تطبيق «إنستجرام»، إذ وجه إليها رسالة تضمنت: «لو كل الدنيا وقفت ضدي فأنا متأكد مليون في المية أنك هتكوني معايا وفي ضهري، ربنا يخليكي ليا يا مراتي وحبيبتي ويحفظنا لبعض يا سيدتي الأولي».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور معه عبر التعليقات والإعجابات، وطلب حمو بيكا من جمهور الدعاء له، ووصف زوجته كذلك بأنها «الظهر والسند»، وكان من بين التعليقات على الصورة من زملاء الغناء الشعبي، إذ علق له نور التوت، وعلي قدورة، وغيرهم، وكتبوا: «ربنا يخليكم لبعض يا حبيب قلبي»، و«ما شاء الله ربنا يحفظكم من العين»، و«الله يبارك لك فيها»، و«ربنا يسعدكم سوا يا رب دايما».

ظهور متكرر لـ حمو بيكا وزوجته

وتلك ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الفنان حمو بيكا مع زوجته، فقد اعتاد نشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه في البداية كان حريص على ألا يظهر مع زوجته نهائيا، ولكنه في الوقت الحالي يشارك لحظاتهما الرومانسية عبر السوشيال ميديا لكنه لا يشير إلى حسابها الشخصي نهائي، كما أنه يغلق التعليقات على المنشور الذي يجمعهما عبر «إنستجرام» لتجنب أي تعليق سلبي يمكن أن يكتب لها.

وتزوجت زوزو من حمو بيكا منذ تقريبا عامين، وأقيم حفل الزفاف في قاعة بالإسكندرية، إذ فرض بيكا السرية التامة على الفرح حينها.