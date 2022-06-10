اعرفي إزاي تنظمي نوم أطفالك.. «بيتظبط حسب ما تعوديه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بينما تنتظر الأمهات لحظات الولادة وحمل طفلها بين ذراعيها تلك الرقة التي لا يقابلها حنية العالم أجمع، إلا أن الألم الحقيقي في تربية الطفل يقلق تفكير الأم حتى قبل ولادتها، وذلك لأسباب مختلفة منها عدم انتظام نوم الطفل والبكاء المتكرر وغيرها، وتعاني الأم من التربية بقية حياته لذلك يقدم «هن» في السطور التالية حلًا لأحد أهم مشاكل الأمومة، وهي عدم انتظام نوم الطفل منذ الولادة وحتى الكبر.

تنظيم نوم الرضيع وعلاقته بالرضاعة

لمعرفة كيفية تنظيم نوم اطفالك البداية مع الأطفال الرضع، قالت دكتورة سارة تيسير اخصائي طب الأطفال في برنامج «ماما دوت أم» على CBC:«بداية ولادة الطفل بيكون هادي ولذيذ في المستشفى مجرد ما بيوصل البيت بيتغير ، دا لأن المستشفى بيكون فيها ممرضات وناس بتساعد حوالينا فا الأم مبتكونش قاعدة لوحدها مع البيبي فمبتكونش حاسة بالمأساة شوية، لكن اول ما تروح بتبقي هي والبيبي سوا، اول كام شهر بعد الولادة النوم طبيعي بيكون متلخبط لانه بيكون جوا بطن مامته ف الصبح غير الليل والعكس، واول ما يطلع لعالم جديد مبيكونش عارف يتصرف، وعلطول عايز يعيط ويرجع للمكان اللي كان فيه»، أما تنظيم نوم الطفل فله روتين خاص به.

وأضافت «سارة»: «عدم انتظام نومه ملوش علاقة بالرضاعة لأن الرضاعة في أول 3 شهور مبيبقاش ليها نظام معين هو مجرد ما بيجوع بيرضع بعد الـ 3 شهور معدته بتبدا تدريجيًا تنتظم والأمعاء تشتغل كويس والرضاعة تنتظم من ساعتين لـ3 ساعات»

تنظيم نوم الأطفال بعد الولادة

قالت دكتورة سارة: «بعد الولادة بأسبوع أو اثنين وبعدها قومي بعمل روتين يومي لتنظيم نوم الطفل، وكلما بدأتي هذا الروتين مبكرًا ينتظم نوم الطفل سريعًا، والروتين عبارة عن تحديد ميعاد يومي ثابت مثل الساعة الثامنة أو التاسعة، ثم قومي برضاعة الطفل سواء كانت الرضاعة طبيعي أو رضاعة صناعي ثم في نفس المعاد كل يوم يأخذ الشاور أو بمعني أصح تحميه وتقومي بتدفئته وينام في غرفة ذات إضاءة منخفضة ويكون البيت هادي وتنامي بجانبه مع موسيقي هادئة للأطفال وعندما يكبر سنه تدريبجيا قومي بقراءة القصص له سوف يعتاد على النوم ومع الوقت يأخذ ذلك المعاد اساسيا لنومه»، أما الطفل الكبير بعد مرحلة الرضاعة يمكن اتباع روتين خاص معه لكن وفقا لذوقه في اختيار القصة والموسيقي.