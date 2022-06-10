أفكار لتلميع البوتاجاز وإزالة الدهون المتراكمة.. «بمكونات من مطبخك هيرجع جديد تاني»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عيون البوتاجاز وسطحه أهم ما يوجد في مطبخك، ذلك لأن اتساخ البوتاجاز وتراكم الفيروسات يعمل على إتلاف الطعام، لكن عند تنظيف البوتاجاز يجب الاهتمام بوصفات تنظيفه، إذ يتعرض البوتاجاز للصدأ أو حتى تراكم الدهون، ولهذا تبحث الأمهات والسيدات بشكل عام عن أفكار تلميع البوتاجاز وإزالة الدهون وذلك يعود الى الطريقة التي تنظف بها البوتاجاز.

تنظيف البوتاجاز بالكلور

يعتبر تنظيف البوتاجاز بالكلور من افضل افكار تلميع البوتاجاز وإزالة الدهون المتراكمة واسهلها، وذلك لأن الكلور له فاعلية كبيرة في التنظيف، ويمكن الاعتماد على المكونات التالية:

فرشاة تنظيف بوتاجاز للسلك.

قطعة قماش ناعمة.

كوب زيت زيتون.

ماء

طريقة التحضير:

في بداية تنظيف البوتاجاز بالكلور ضعي الكلور على البوتاجاز وخاصة شديدة الاتساخ.

اتركي الكلور على البوتاجاز لمدة ربع ساعة.

افركي التراكمات الدهنية بالفرشاة حتى تنتهي منها جميعا.

بعد التخلص من الاتساخ على السطح قومي بوضع القماشة الناعمة في الماء ونظفي البوتاجاز من الزيوت الموجودة عليه.

يمكن استخدام نقطتين من من الصابون لتنظيف بقايا الكلور والزيوت، كما يمكن الاستغناء عن الكلور وذلك لانه قد يتلف البوتاجاز أحيانا، فبدلاً من استخدام مواد الكلور ، نظفي سطح البوتاجاز الزجاجي بقماشة ناعمة وصابون وماء، استخدمي صابونًا سائلًا معتدلًا بدلاً من المنظفات، ثم امسحي الدهون والمتراكمة بمجرد حدوثها أو بمجرد أن يبرد السطح بدرجة كافية للمس ، خاصةً إذا كان الطعام المنسكب يحتوي على السكر، على الرغم من أن زجاج البوتاجاز لا يتصدع بسهولة ، إلا أنه يخدش بسهولة ، وأي مادة كاشطة يمكن أن تخدشه لهذا السبب ، لا تستخدمي الكلور، وفقا لموقع ehow .

تنظيف البوتاجاز بالنشادر

من الأفكار الغير شائعة في تنظيف وتلميع البوتاجاز وإزالة الدهون هي النشادر، تعتبر تلك الطريقة اسهلهم، ما عليكي سوى القليل من النشادر في الحقيبة، لكن عن تنظيف البوتاجازضعي ، عيون البوتاجاز في التنظيف، أتركيها بالخارج على ورقة أو يمكنك تركها بالداخل أو حركيهم ىلخارج في حالة حدوث تسرب في الكيس أو شيء من هذا القبيل، والأبخرة من الأمونيا هي التي تذوب كل الشحوم والزيوت الصلبة، لا تحتاج إلى نقعها، بل تحتاج فقط إلى سدها بأبخرة الأمونيا.