أعمل ميزانية كام للبيت؟.. نصائح ذهبية لتكملة الشهر بأقل تكاليف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسعى ربة المنزل دائما إلى تدبير احتياجاتها للبيت بأقل التكاليف الممكنة، كي توفر بعض الأموال لحين الحاجة إليها، ولذلك فإن تحديد الميزانية وسؤال «أعمل ميزانية كام للبيت»، واحد من أهم الأسئلة التي يجب أن يجاب عنها، وفي التقرير التالي تفاصيل كم مصاريف البيت، وكذلك برنامج ميزانية البيت الشهرية، وميزانية البيت الأسبوعية لتدبير الشهر كاملًا.

كم مصاريف البيت

المصاريف وميزانية البيت الشهرية تحددها كل أسرة حسب احتياجاتها الشهرية، ولكن هناك عدد من النصائح التي يجب العمل بها بحسب الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ هن، لتوفير ومعرفة كم تحديدًا يمكن أن تصرف الأسرة لتعويض الغلاء بأسعار مخفضة، ولكي ينتهي الشهر دون مشكلة.

أهم نصائح تدبير ميزانية البيت هي شراء مستلزمات المنزل من المجمعات الاستهلاكية وأماكن المخفضة والعروض وكذلك تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد في الأسرة الواحدة، واستبدال البروتين الحيواني بالبروتين النباتي الأقل سعرا، وتقديم طبق واحد للفرد يحتوي على كل أصناف الطعام بكميات قليلة لتجنب التخمة والأكل دون حاجة، وكذلك لتجنب سوء التغذية.

برنامج ميزانية البيت الشهرية

هناك عدد من النصائح لعمل برنامج ميزانية شهرية للبيت جيد بدون مشكلات في المصاريف، وذلك بحسب الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ هن، ومن بينها يجب إعادة هيكلة الميزانية لتلائم المصاريف الجديدة، والاستغناء عن بعض البنود في مواجهة بنود أخرى، وفي حالة وجود بند شديد الضرورة ويحتاج زيادة يمكن زيادة من إلغاء شيء آخر غير ضروري.

الاستغناء عن بعض الرفاهيات التي لن تؤثر في الحياة بشكل عام، وعمل عملية إحلال للسلع الغالية بأخرى نفسها ولكن بثمن أرخص لمحاولة عدم الاستغناء عن أي بند من البنود، محاولة زيادة دخل الأسرية عن طريق عمل زائد أو عمل أونلاين مريح نسبيا ولعدة أيام فقط في اليوم، بالإضافة إلى أخذ دورات تدريبية لزيادة الدخل في مجال العمل الأصلي.

ميزانية البيت الأسبوعية

يمكنك تحديد ما تأكلينه خلال أسبوع واحد لتجنب هدر الطعام والمال، وذلك بحساب وزن ما تحتاجينه من البقالة، وكذلك اللحوم والدجاج وغيرها من الاحتياجات اليومية للبيت والأطفال، وفي تلك الحالة لن تضطري إلى صرف مزيد من الأموال على سلع يمكن أن تستخدميها أو لا.

بشكل عام تحديد الأكلات اليومية من أكثر الأمور المريحة لربة المنزل وعن طريقها توفر في الوقت والمجهود وكذلك ميزانية البيت الأسبوعية، وبالتالي يمكنها في نهاية المطاف أن توفر مبلغ مالي من المرتب أو مصروف البيت للأزمات وفي حالة الحاجة.