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طريقة عمل عجينة الأكريليك للأظافر.. سهلة وفي 5 دقائق فقط

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة عمل عجينة أظافر الأكريليك

تعاني الكثير من السيدات من ضعف في المناعة، ما يؤدي إلى كسر أظافرهن، لذلك يلجأن إلى تركيب أظافر الأكريليك ليتمتعن بالأظافر الطويلة الأنيقة، ولكن هناك الكثير من الأضرار المرتبطة بالأظافر الأكريليك، لأنها تؤثر بالسلب على الأظافر الطبيعية على المدى البعيد، لذلك سنقدم لكِ طريقة عمل عجينة الأكريليك للأظافر بمكونات طبيعية وغير ضارة.

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طريقة عمل عجينة الأكريليك للأظافر

المكونات:

ـ ملعقتين من النشا.

ـ ملعقة فيزلين.

ـ ملعقتين من الغراء.

الطريقة: في طبق ضعي ملعقتين النشا على ملعقة الفيزلين وملعقتين من الغراء، وقلبيهم جيدًا حتى تصبح عجينة، يجب عدم ترك العجينة في الهواء حتى لا تجف، قطعي العجينة وفقًا لمقاس إصبعك وتكون عجينة رفيعة ثم ضعيها على الأصابع حتى يصبح المقاس مضبوط.

وإذا أردتي لزق الأظافر ضعي اللازق على أصبعك ثم ضعي عليها الأكريليك، واتركيه حتى يجف ثم ضعي عليها طلاء الأظافر الذي تريدينه.

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مميزات أظافر الأكريليك

وعرضت الإعلامية رضوي الشربيني في برنامجها «هي وبس» المقدم على قناة «CBC سفرة» العديد من المميزات لأظافر الأكريليك ومنها: 

ـ يمكن أن يكون لها العديد من الألوان.

ـ صعوبة انكسارها.

ـ التقليل من تعرض الاظافر إلى الكسر أو قضم الأظافر.

ـ طول مدة المانيكير عليها ولا يتقشر بسهولة.

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عيوب أظافر الأكريليك 

وعرضت رضوى الشربيني عيوب أظافر الأكريليك الصناعية، ومنها:

ـ تحتوي أظافر الأكريليك على مواد كيماوية قد تؤدي إلى ضرر بالجلد والإصابة بالحساسية أو الالتهاب.

ـ أغلبية القائمين على عمل الأكريليك لا يعقمون المكونات، ما يؤدي إلى نقل العدوى.

ـ مادة الأسيتون تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة للجهاز التنفسي.

ـ الصمغ المستخدم في لزق الأظافر يؤدي إلى جفاف الاظافر الطبيعية، وتقشيرها وكسر الأظافر الطبيعية.

ـ بسبب التصاق الأظافر بجسم آخر سيؤدي ذلك إلى تكسير الأظافر الطبيعية وضعفها.

ـ تغيير لون الأظافر الطبيعي مع مرور الوقت.

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نصائح عند تركيب أظافر الأكريليك

قدمت رضوى الشربيني العديد من النصائح للسيدات والفتيات الذين يريدون أن يركبوا أظافر أكريليك وهم:

ـ عدم مشاركة تركيب الأظافر مع أي شخص آخر حتى لا تنتقل العدوى أو البيكتيريا.

ـ التأكد مع عدم وجود حساسية للمواد المستخدمة في الأكريليك.

ـ ضرورة امتناع الحوامل من تركيب الإكريليك لأنها تؤثر بالسلب على الجنين.

ـ ضرورة غسل الأيد ووضع كريمات مرطبة بعد تركيب الأظافر.

ـ عند إزالة الأكريليك عليكِ ترك يديك ترتاح لفترة من الوقت حتى تضعيه مرة آخرى، ويفضل تركيب الأكريليك كل ثلاث أسابيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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