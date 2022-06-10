إزاي أخلي ريحة البيت حلوة وثابتة: «مش هتحتاجي تشتري معطر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«إزاي أخلي ريحة البيت حلوة وثابتة».. سؤال تصدر محركات البحث المختلفة في الآونة الأخيرة، في محاولة من بعض السيدات وربات البيوت اللاتي يرغبن في تغيير رائحة منزلهن، خاصًة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إذ تتغير الأجواء وتتعرض الأجسام إلى التعرق، فضلًا على أن الكثير منهن تحرص على غلق نوافذ منزلهن خلال فترة النهار حتى لا تتأثر الأجواء بالحرارة.

طريقة تغيير رائحة المنزل

لذا، يورد «هن» خلال التقرير التالي، الإجابة على سؤال: «إزاي أخلي ريحة البيت حلوة وثابتة»، لذا نوضح إليك أبرز الطرق الفعالة لتنظيف المنزل، والتخلص من الروائح الكريهة، وفقًا لموقع «Wiki How» خلال السطور التالية:

- احرصي على تهوية المنزل على فترات خلال اليوم، خاصًة عند طهي الطعام مثل السمك، والوجبات التي تحتوي على دهون بشكل عام، لذا يلزم فتح النوافذ لتجديد الهواء داخل المنزل والتخلص من الروائح الكريهة والنفاثة التي تخرج من الطهي، ولا يقتصر الأمر على الطعام فقط، إذ يكون هناك انبعاث للروائح الكريهة من المنزل أيضًا، لذا لا يمكن الاستغناء عن تهوية المنزل بشكل يومي.

- من الأخطاء التي تقع بها الكثير من السيدات ترك سلة القمامة، لمدة يوم في المنزل، خاصًة الموجودة في المطبخ إذ تحتوي على الكثير من بقايا الطعام التي تتعفن ويصبح لها رائحة كريهة، لذا يفضل التخلص منها فورًا حتى لا تحتفظ بروائح داخل منزلك.

- يعتاد بعض الأشخاص على التدخين داخل المنزل، ولكنها من أكثر العادات الخاطئة التي تسبب انبعاث روائح نفاثة في المنزل، وتلتصق بالأثاث والجدران، لذا يفضل الامتناع عنه تمامًا حتى تحافظين على رائحة منزلك.

- يمكنك زرع النباتات التي تتميز برائحتها المميزة، والتي تنعش رائحة الهواء مثل الريحان، والنعناع من خلال وضعها في الشرفة الموجودة في منزلك، أو شراء أوراق النباتات ووضعها داخل كوب من الماء، وستلاحظين تغير رائحة الهواء إلى روائح رائعة ومميزة.

- يمكنك عمل حيلة تساعدك على تعطير المنزل، وهي تحضير عصير من الليمون ووضعه في إناء داخل المكان الذي ترغبين في تغيير رائحته.

- احرصي على تنظيف الملابس التي تحتاج إلى غسلها حتى لا تتراكم وتكون رائحة كريهة.

- احرصي على تنظيف أحواض المنزل بأكملها، إذ تعتبر أحد الوئل التي تحفز انبعاث الروائح الكريهة إلى المنزل، لذا نظفي حوض المطبخ جيدًا نظرًا لاحتمال تحفظه على بقايا الطعام التي تتعفن بمرور الوقت.

- يلزم الاهتمام جيدًا بنظافة الحمام، لأنه من أكثر الأماكن المعرضة إلى الاتساخ، لذا احرصي على نظافته باستمرار حتى تحافظين على نظافة منزلك وتحصلين على رائحة مميزة.