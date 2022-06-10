الامارات | «تصمیم منطقي».. دعوة مفتوحة للمواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن «تصمیم منطقي».. دعوة مفتوحة للمواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بالممارسات والأعمال المبتكرة، دعوة مفتوحة تحت عنوان «تصميم منطقي» موجهة للمواهب المُقيمة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، للمشاركة في متجر دكان421 الذي يعد منصة ديناميكية تدعم الابتكار والمشاركة والتجربة. وأعلن المعرض أنه سيتم إبلاغ الفائزين في غضون أربعة أسابيع من تاريخ التقديم. وأوضح أن الدعوة تهدف إلى تشجيع جميع المُبدعين، بدءاً من صُنَّاع الخَزَف وحتى الناشرين المستقلين، ومن مُصممي المنتجات وحتى صُنَّاع المجوهرات. كما تعد الدعوة جزءاً من مهمة معرض421 لغرس مبادئ التقدير لثقافة الإبداع والتصميم في المنطقة. ويعد دكان421 منصة مخصصة لعرض منتجات تعكس التزام المعرض بدعم المواهب المحلية والإقليمية.

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