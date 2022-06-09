«الصحة» توضح كيفية الاطمئنان على نظر الرضيع.. وتحذر من 4 أعراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحمل من أفضل المراحل التي تمر على حياة السيدات، ينتظرها معظمهن بفارغ صبرهن، حتى يبدأن في عد الأيام تنازليا لرؤية المولود، فتنطلق مشاعر الأمومة، وعلى النظير يصاب الكثير منهن بالقلق الشديد بشأن أطفالهن ويرغبن في الاطمئنان على صحتهن وحواسهن.

كيف تطمئن على نظر المولود؟

وتعتبر العناية بالمولود عقب الولادة من الأمور المهمة التي تشغل الكثير من الأمهات والسيدات، إذ يرغبن في الاطمئنان على جميع حواسه وفحص سمعه وبصره، وحاسة النظر بشكل خاص، لذا كشفت وزارة الصحة والإسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريقة فحص عيون الطفل عقب الولادة، والتي تمثلت فيما يلي:

- ضرورة لجوء الأم إلى طبيب نظر متخصص لمتابعة عين المولود، وذلك بعد الولادة مباشرة.

- الحرص على استخدام قطرة المضاد الحيوي، حتى تساعد الطفل على تطهير عينه من الإفرازات التي تتواجد في العين خلال الولادة.

- متابعة عين الطفل من وقت إلى آخر.

- في حالة ملاحظة الأم وجود نقطة بيضاء داخل عين الطفل، أو أن عينه تكون بداخلها دموع بشكل مستمر، نوهت وزارة الصحة والإسكان بضرورة التوجه إلى طبيب عيون فورًا، حتى تطمئن على صحة نظر مولودها.

الصحة تحذر من أعراض معينة

وأشارت وزارة الصحة والإسكان إلى أعراض الرمد الربيعي عند الأطفال، والتي تنتشر بشكل كبير، وتظهر على الرضيع في الصور الآتية:

- دموع عين الطفل باستمرار.

- احمرار في العين.

- حكة الطفل في عينه، وهرش مستمر.

- الكثير من الإفرازات المطاطية.

ونوهت وزارة الصحة والإسكان بأنه في حالة ظهور أي من هذه الأعراض على الطفل الرضيع، على الأمهات التوجه فورًا إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى يتناول الطفل العلاج اللازم، فضلًا على حماية نظره من تفاقم المشكلة.