ديانا حداد عن جدل صورتها الأخيرة: «من 5 سنوات وكان معايا بنتي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت الفنانة ديانا حداد على أداء مناسك العمرة خلال زيارتها للملكة العربية السعودية، ونشرت صورة لها من أمام الكعبة، أحدثت ضجة كبيرة فور تداولها في ذلك الوقت، حتى باتت حديث السوشيال ميديا، إذ يزعم البعض أنها خلال هذه الفترة.

أول تعليق من ديانا حداد بشأن صورتها المتداولة

لذا، ردت ديانا حداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ET» بالعربي، قائلة إن صورتها المتداولة من أمام الكعبة منذ 5 سنوات، ولكنها تفاجأت من احتفال الجمهور والمتابعين بها، وعودة الصورة من جديد حتى تتصدر «السوشيال ميديا»، إذ قالت خلال حديثها: «والله الجمهور فاجئني بالتفاعل الكبير، وردود الفعل الجميلة كانت كتير جدًا».

وعبرت عن فرحتها الشديدة بالدعم التي تلقته من الشعب الخليجي والسعودي «في إيجابية مش طبيعية من الشعب السودي، ومن الخليج والطن العربي، والعالم، والإعلاميين اللي اتواصلوا مع مكتبي»، مشيرًة إلى أنها تحظى بهذا الاهتمام البالغ الذي تلقته بشأن صورتها.

ديانا حداد تعبر عن حب لداعميها

وأضافت أنها تشعر بالامتنان لكل شخص يقدم لها الدعم، وترى منه الحب خاصة بعد تداول الصورة مرة أخرى عقب التقاطها منذ 5 سنوات «الحمدلله بجد على محبة الناس، على الرغم إن الصورة من 5 سنوات، خلال تواجدي في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة»، مشيرة إلى وجود ابنتها معها في هذا الوقت، التي أصبحت أطول منها الآن «بنتي أطول مني ماشاء الله».

واختتمت ديانا حديثها بأنها تحترم جميع الأديان السماوية «كل حد مقتنع بديانته.. دع الخلق للخالق»، كما وجهت رسالة للمتفاعلين عبر «السوشيال ميديا» بضرورة التأكد من الأخبار قبل تداولها، إذ يلزم أن يكون هناك مراجعة أولًا من المصدر حتى تتأكد من صحة الخبر قبل انتشاره على نطاق واسع «بس في كل الأحوال الحمدلله.. ودائمًا إن شاء الله تكون الأخبار الحلوة موجودة».