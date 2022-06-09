شاب يحتفل بتخرجه في كلية الطب عند قبر والدته: «يلا أبوس إيدك» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

في لافتة مؤثرة وفريدة من نوعها، قرر أحد الخريجين في جامعة المستنصرية بالعراق، الاحتفال بيوم تخرجه المميز وحصوله على البكالوريوس، بجانب والدته بقبرها، إذ ذهب ليرافقها بفرحته التي كان يتمنى وجودها معه خلال هذه اللحظات، ولكن شاء القدر أن يفقدها مبكرًا.

شاب يحتفل بحفل تخرجه على قبر والدته

وانتشر فيديو الشاب العراقي على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو يتغنى على قبر والدته ويعبر عن فرحته البالغة بتخرجه، إذ كان مجيئه إليها متمنيًا شعورها به واحتفالها بنجاحه، وبدأ في الغناء فور وصوله إلى قبرها مرددًا «يا أما، صرت طبيب يا أما اه»، ولكنه لم يستطع التمالك، وسرعان ما انهمر في البكاء حزنًا على والدته فقيدة قلبه، وحاول أن تشاركه فرحته قائلًا: «يلا يا اما أبوس إيدك، يلا ويايا».

نحيب وصراخ من البكاء سيطر على الشاب أثناء تواجده بجانب قبر والدته، لم يستطع التوقف عنه، عقب تأكده واستيعابه أن والدته لا تسطيع مشاركته فرحته، لأنها ترقد أسفل التراب، على الرغم من أنه أصر على تواجدها معه خلال حفل تخرجه، منذ اللحظة التي التحق بها بكلية الطب حتى صار طبيبًا كما كانت تتمنى له.

تأثر الرواد على «السوشيال ميديا»

وبات مقطع الفيديو حديث الرواد والمتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتأثر الكثير منهم بشأن الشاب وفقدانه لوالدته، فضلًا على مفارقته لها في هذه اللحظة المميزة في حياته، ولاقى الآلاف من التعليقات والإعجابات، إذ دعى له الكثيرين بالصبر وأن يتغمد الله والدته بواسع رحمته، وكان من أبرز التعليقات: «أصعب موقف أنا زيك اتمنيت أمي تكون موجودة في حفل تخرجي.. يا وجع القلب»، وقال آخر: «لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يصبرك ويرحم والدتك».