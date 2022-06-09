مفاجأة في واقعة الطفلة الباكية سجدة.. «البلوجر خالتها واللي بالفيديو مش أمها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مثلي يا سجدة للناس» ظهور جديد لـ الطفلة الباكية والبلوجر: كفاية اهدوا

أول رد فعل من البلوجر جودي بعد واقعة استغلال الطفلة سجدة: مرعوبة

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كشفت دينا المقدم، المحامية وعضو تنسيقية الأحزاب، عن مفاجأة كبيرة بشأن واقعة الطفلة سجدة، التي استغلتها واحدة من مشاهير «تيك توك»، وتدعى «جودي» في مقطع فيديو ادعت من خلاله تعرض الطفلة للعنف من والدتها، التي ألقت بها في الشارع، قبل أن تعاود مجددا بمقطع آخر ادعت فيه وصولها للأم وتسليم الطفلة لها.

التحقيقات قلبت الأمر رأسا على عقب

وأوضحت المحامية أن التحقيقات قلبت الأمر رأسا على عقب، إذ توصلت بأن البلوجر الشهيرة، هي خالة الطفلة، وأن السيدة التي ظهرت بالمقطع ليست أم الطفلة سجدة.

ودونت «المقدم» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«تواصل معي رئيس مباحث المنطقة بتاعتهم فى الحسينية في المنصورة، والمجلس القومي للطفولة خط نجدة الطفل وبصراحة كان الإجراء فى منتهى السرعة، والبلاغ رسمى الأن».

وأضافت المحامية:«البلوجر دنيا أو جودي تبقى خالة الطفلة سجدة، والسيدة بسمة هي والدة سجدة بس مش هي اللي ظهرت في فيديو التسليم، ووالد سجدة الأستاذ رضا منفصل عن والدتها وبينهم مشاكل كتير جدا، وسابت المنصورة وعايشة هي والبلوجر دنيا في مدينتي».

وتابعت:«الأم رافعة قضايا كتير على الأب هو صنايعي على قد حاله، حاليا خايف يطالب بحق بنته لأن الأم والخالة بيستغلوها في فيديوهات التيك توك بسبب القضايا دي اللي عليه».

واقعة الطفلة سجدة تتصدر التريند

وكانت واقعة الطفلة سجدة تصدرت محركات البحث، أمس الأربعاء، بعدما ظهرت في المقطع التمثيلي، إذ طالب الرواد بمعاقبة البلوجر ووالدة الأخيرة لاستغلالهم الطفلة للتربح.