سهام جلال وصفاء جلال يردا على السؤال الأكثر جدلا: أخوات ولا لأ؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل دائمة بشأن الفناناتان صفاء جلال وسهام جلال، وهل هما أشقاء أم لا، منذ ظهورهما معا في بداية الألفيات وذلك بسبب تشابه الأسماء بينهما، وكذلك الشكل في الشبه الواضح بينهما، ولذلك خرجا في فيديو جديد وجاوبا على هذا السؤال.

هل صفاء وسهام جلال شقيقات؟

ظهرت الفناناتان صفاء جلال وسهام جلال معا في فيديو جديد نشرته الثانية عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقالت «سهام» إنهما تقابلا صدفة عند دكتور الأسنان، فكانت مناسبة جيدة لإطلاع الجمهور على هل هما أخوات أم لا؟.

وتابعت صفاء جلال، «يا جماعة أنا بحب سهام جدا، وبدأنا مع بعض أفلام ومسلسلات كتير، وكمان إعلانات وكبرنا مع بعض بس هي لو أختي هقول وهي كمان هتقول لو أنا أختها مش هنخبي أبدا».

وأكملت سهام جلال الحديث: «أنا بحبها جدا والله بس يا جماعة الموضوع مش أخوات خالص أحنا زملاء، وهي صاحبتي وحبيبتي، أحنا حبايب وزملا وصحاب بس مش أخوات»، فيما اختتمت «صفاء» حديثها: «بلاش يا جماعة الناس تقول بقلب أوي أننا أخوات عشان مش دي الحقيقة، والله أحنا مش أخوات أحنا مجرد زمايل وصحاب وممكن نكون أكتر من الأخوات».

تفاعل الجمهور مع فيديو سهام جلال

بينما سهام جلال اختتمت كلامها: «أنا بجد ما صدقت أني أعمل الفيديو ده عشان أقول لكل الناس إنه أنا وهي مش أخوات الناس بتتعامل أننا كده بجد».

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو الذي ظهرت فيه سهام وصفاء جلال، وكان من بين التعليقات: «لا أنتوا أخوات أيش عرفكم أنتوا»، وقال آخرا: «وحشتونا جداا بجد وإزاي مش أخوات لا أكيد أخوات»، وكتب ثانيا: «دمكوا سكر بجد بس كل مصر عارفة أنكوا أخوات».