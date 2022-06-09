أفضل ألوان صبغات الشعر لصيف 2022.. «اعرفي المناسب للون بشرتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب فصل الصيف وانتشار الألوان المبهجة، تحرص الكثير من السيدات على تغيير لون شعرها، ومن الألوان الثابتة في كل عام هي صبغات اللون الأشقر والأحمر بدرجاتهم المختلفة، أما عن البشرة المناسبة لكل صبغة فهي أولا تعود إلى مصفف الشعر وبعدها درجة اللون مع درجة البشرة هناك صبغات لا تليق مع البشرة البيضاء والعكس، لذلك يقدم «هن» في التقرير التالي أفضل ألوان صبغات الشعر لصيف 2022.

أفضل ألوان صبغات الشعر لصيف 2022

هناك 3 ألوان جديدة للشعر تدخل ضمن أفضل صبغات الشعر لصيف 2022، وهما البلاتيني، الذي يعطي إطلالة جريئة فهذه الدرجة من اللون الأشقر تضيف إلي صاحبتها الجاذبية، ثانيا اللون الثلجي فلم يعد اللون الأبيض للشعر مرتبطًا بسن معين بل صارت هذه الإطلالة اللافتة هدفا لمختلف الأعمار، ويدخل اللون الثلجي ضمن ألوان صبغات الشعر العصرية والجذابة نوعاً ما، ثالثا اللون الذهبي الذي يمنح مظهرًا أكثر طبيعية ونعومة ويلائم فصل الصيف، وفقا لموقع pureWow.

ألوان صبغات الشعر المناسبة للبشرة القمحية

من ألوان صبغات الشعر المناسبة للصيف 2022 لون الذهب الوردي ألذي يجمع بين ألون الأشقر والوردي الغامق، يناسب البشرة القمحية ومختلفة عن الألوان التقليدية، وهذه الصبغة تبدو طبيعية ودقيقة عند إقرانها ببعض الظلال، بالإضافة إلى أنها تجعلك تبدين أنيقة مثل هيلي بيبر، التي حصلت على هذا اللون للتو على غلاف Allure هذا الربيع.

أفضل ألوان صبغة الشعر للبشرة السمراء

بالإضافة إلى اللون الذهب الوردي هناك لون Ash Gold أو الذهب الرمادي، أحيانا يكون اللون الرمادي المصحوب بظلال اللون الذهبي أكثر جمالا وهو من الصبغات المناسبة للبشرة السمراء والبشرة القمحية، إذا كنتي ترغبين في الحصول على أفضل لون شعر، فكري في هذه الصبغة، تعمل على التوازن المثالي بين الشقراء الدافئة والباردة، على الرغم من أن الدرجات البلاتينية الفاتحة والأفتح من الأشقر جميلة، إلا أنها قد تكون غير واقعية ومضرة إذا حاولتي استخدام نوع خاطئ من الشعر.

وقال جاستن توفيس فينشيليون مصفف الشعر ومدافع عن مفهوم الجمال: «يعطي الرماد الذهبي لمسة نهائية مشرقة ومتوازنة دون التسبب في ضرر أو مظهر نحاسي بالإضافة إلى ذلك، أنها نغمة محايدة يمكن أن تبدو جميلة على معظم درجات لون البشرة، خاصة عندما يتم تحسينها بالمكياج المناسب».

لون صبغة الشوكليت كراميل

للبشرة السمراء يناسبها صبغة الكراميل الدافئ من الألوان غير منتشرة في الصيف إلا أنها مناسبة جدا له، تبدو كما لو كنت غمرت شعرك في العسل فهي رطبة وذات لون جذاب كما أنها تضيف اللمعان للشعر المجعد أو الكيرلي.