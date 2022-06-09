إزاى تتعاملى مع طفلك أثناء نوبات الغضب والبكاء؟.. خطوات مهمة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تشتكي عدة الأمهات من تعرض أبنائهم لنوبات غضب وبكاء مستمر بدون وجود سبب حقيقي لحدوثها، ولا تعلم كيف تتعامل معهم أثناء هذه الفترات، خاصة أن الأطفال يكونون في طور التعلم لتوصيل مشاعرهم عن طريق البكاء، الذي قد يكون البكاء بسبب الضيق أو طلب المساعدة وقد يكون بسبب ألم أو وجع في جسده، لذلك عليكِ أن تعرفي إزاي تتعاملي مع طفلك أثناء نوبات الغضب والبكاء.

إزاي تتعاملي مع طفلك أثناء نوبات الغضب والبكاء؟

قدم موقع «Rcpsych» التابع للكلية الملكية للأطباء النفسيين، طرق تساعدك على التعامل مع طفلك أثناء نوبات الغضب والبكاء، ويجب عليك أن تعلمي أن صراخ الطفل قد يكون طلبًا للمساعدة أكثر منه صراخا بلا سبب لذلك عليك معرفة ما السبب وراء هذا أولًا، وإليكِ طريقة إزاي تتعاملي مع طفلك أثناء نوبات الغضب والبكاء.

ـ عدم الرعب والفزع ولا تتعرضي إلى نوبات الهلع، إذ أنه عليكِ البقاء هادئة ومعرفة أن هذا الصراخ أمر طبيعي.

ـ حاولي تثبيت انتباههم على شيء محدد عندما تريدين أن تفعلي شئ تعلمي أنه سيجعله يغضب، فأشيري بأصبعك مثلاً إلى شئ آخر في الطريق حتى ينشغل عن الفعل التي ستفعليه.

ـ التعاطف مع الأطفال وتجنب رد الفعل السلبي، إذ أنه إذا كان رد فعلك بالصراخ أو العنف فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد، لذلك عليكِ التحلي بالصبر للتعامل بهدوء.

ـ عدم تهديد الطفل أو الصراخ عليه أو حبسهم في غرفة بسبب هذه النوبات، لأن هذه الأفعال ستؤدي إلى زيادة النوبات ونتائج سلبية في نفسية الأطفال، فيستعلم كتمان مشاعره ويلجأ إلى الوحدة والعزلة.

ـ طلب المساعدة من خبير أو طبيب متخصص لمحاولة فهم السبب الرئيسي وراء نوبات الغضب والبكاء، ومحاولة حلها بطريقة علاجية سهلة لا نشعر بها الطفل أنه مختلف عن باقي الأطفال.

أسباب نوبات الغضب عند الأطفال

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث نوبات الغضب عند الأطفال قدمها موقع «Rcpsych» سنعرضها لكم في السطور التالية:

ـ شعور الطفل بالإحباط بسبب عدم قدرته على التعبير عن احتياجاته وطلباته، خاصة إذا كان في سنواته الأولى.

ـ إحساس الطفل بأنه غير مسيطر على زمام الأمور بسبب قيود الوالدين.

ـ الطفل يحتاج إلى التعبير عن شخصيته المستقلة ورغبته في التصرف بحرية.

ـ رغبة الطفل في جذب انتباه الجميع إليه حتى يشعر بالاهتمام منهم.

ـ السيطرة على الغضب لتنمية مهارات طفلك الحياتية.

ـ فترة دخول الحضانة من أكثر الفترات التي يشعر بها الطفل بالخوف فيلجأ إلى الغضب والبكاء بسبب عدم فهمه المكان.