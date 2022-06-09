إزاى تتعاملى مع جوزك المودى؟.. «طريقة ذكية هتخلي حياتك أحسن»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

المزاجية من أكثر الصفات الصعب التعامل معها وذلك بسبب تقلب الشخص أكثر من مرة واحدة فلا تعلمي كيف تتعاملي مع ذلك الأمر، خاصة إذا كان زوجك هو الذي يعاني من المزاجية، وهنا تكمن المشكلة لأنه واجب عليكي أن تتعاملي معه وتحلي هذه المشكلة بهدوء وسلاسة، لذلك سنعرض لكِ إزاي تتعاملي مع جوزك المودي بطريقة ذكية ستجعل حياتك أفضل.

إزاي تتعاملي مع جوزك المودي؟

قدم برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة «CBC» إزاي تتعاملي مع جوزك المودي بطريقة ذكية هتخلي حياتك أحسن، إذ أن علماء النفس وضعوا عدة خطوات للتعامل مع الزوج المزاجي، ومنها:

ـ محاولة الحفاظ على مزاجك الإيجابي وعدم إتخاذ رد فعل وقت انفعالاته حتى لا يحدث اصطدام بينكما، وإذا كنت شخصية عصبية أو مندفعة عليكِ التدريب على الحفاظ على الثبات الإنفعالي.

- إذا ازداد الأمر عن حده عليكِ أن تتحدثي معه وتوضحي مدى انزعاجك من هذه المزاجية حتى تصلوا سويًا إلى حل.

ـ إذا كان تغيير المزاج حاد وزائد عن حده عليك اللجوء إلى طبيب نفسي لعلاج هذه المشكلة.

ـ عليكِ فهم سبب تغير مزاجه مرة واحدة بالسؤال بلطف، وذلك لأن معظم الرجال يفضلون العزلة عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة.

ـ يفضل الرجل المزاجي الشعور دائمًا بالاهتمام من زوجته حتى لا يشعر بالوحدة، وهذا يساعد بشكل كبير على تحسين حالته المزاجية.

ـ إذا كان زوجك يريد أن يجلس بمفرده، اتركيه إذًا دون تدخل حتى يهدأ.

ـ الانصات الجيد باهتمام للزوج عندما يتحدث عن مشكلاته في الحياة وأسباب تغير مزاجه.

ـ عندما تستمعي له باهتمام عليك أن تحتويه وتطبطبي عليه حتى يشعر بالسعادة، وبالتالي ستتحسن حالته المزاجية.

ـ الابتعاد عن نقد الزوج حتى لا ينفر من الحديث معك وبالتالي تستمر حالته المزاجية السيئة.

ـ الحديث مع زوجك عن الأشياء المفضلة لديه، والبعد عن الأشياء التي تزعجه.

ـ عندما يكون مزاجه سئ جدًا عليك الابتعاد عنه.

وأوضحت العديد من الدراسات، وفقًا لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، أن السيدات هن الأكثر عرضة للمزاجية بسبب تقلب الهرمونات في فترات عديدة بالشهر.

صفات الرجل متقلب المزاج

عرض موقع «بيوند بلو» صفات الرجل متقلب المزاج ومنها:

ـ العصبية، لأن الزوج المزاجي يتسم بسرعة الانفعال والعصبية على أشياء صغيرة.

ـ التهور في ردود أفعاله.

ـ لا يمكن الاعتماد عليه بسبب تقلب مزاجه.

ـ سريع الملل.

ـ التهرب من المسؤلية.

ـ الحساسية المفرطة من كافة الأفعال والأشياء.