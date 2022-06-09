الامارات | دولة أوروبية تلزم مكاتب القطاع العام بعدم خفض حرارة التكييف عن 26 درجة مئوية

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تلزم مكاتب القطاع العام بعدم خفض حرارة التكييف عن 26 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الحكومة اليونانية إلزام العاملين في القطاع العام بعدم خفض درجة حرارة التكييف في مكاتبهم عن 26 درجة مئوية، حيث تسعى أثينا للحد من تكاليف القطاع العام بسبب أزمة الطاقة.

وقال وزير الطاقة ايلوناني كوستاس سكريكاس للاذاعة الرسمية اليوم الخميس إنه سوف يتم تنفيذ قرار عدم خفض درجة الحرارة عن هذه الدرجة على الفور.

وأضاف أنه على المسؤولين أيضا تقليص إضاءة الشوارع إلى الحد الأدنى الضروري.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من تكاليف الطاقة في القطاع العام بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

وسوف يتعين على السلطات والبلديات التي تخفق في تحقيق هذا الهدف دفع مقابل الطاقة الزائد بأنفسهم باستخدام بنود أخرى من موازنتهم.

وأوضح الوزير أن أزمة الطاقة جعلت هذه الإجراءات ذات ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن التكاليف السنوية لأجهزة التكييف في القطاع العام وإضاءة الشوارع تبلغ 800 مليون يورو (850 مليون دولار)

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