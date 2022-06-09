كيم كاردشيان تثير الجدل ببدلة سوداء لامعة.. لم تظهر شيئا من جسدها (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتألق نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان من جديد وهي مرتدية زي من الأسود اللامع الذي غطاها بالكامل، وهي المرة الثانية التي تظهر بها بهذا الستايل، وفي كل مرة تثير الجدل بسبب خروجها عن المألوف فيما ترتديه، وفيما يلي تفاصيل ما ارتدته كيم كاردشيان.

تفاصيل لوك كيم كاردشيان بالأسود

شاركت كيم كاردشيان متابعيها وجمهورها بفيديو جديد لها من أحدث ستايل لها، وهي مرتدية جامب سوت أو فستان بقناع غطى وجهها بالكامل، وظهرت مستلقية على أريكة، وكتبت في تعليقها على الفيديو، «يوم جديد في المكتب»، والفستان الذي ارتدته من ماركة الأزياء العالمية Balenciaga، وأشارت بعلامة النصر.

وتلك ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها كيم كاردشيان فستان من اللون الأسود يغطي جسمها ووجهها بالكامل، ما جعل الجمهور يعلق على ظهورها بهذا الستايل، وقد سبق وارتدت أزياء سوداء كليا ولم يظهر منها حتى عينيها خلال حضورها إحدى الفاعليات الفنية.

تعلقيات الجمهور على لوك كيم كاردشيان

وتقلت كيم كاردشيان الكثير من التعليقات على اللوك الجديد، والتي كان من بينها: «لقد ظننا أن زمن القناع قد انتهى»، وأيضا: «أحنا تعبنا من اللوك ده»، و«ده فيلم رعب أمريكي بس متوهج»، وقال آخرا في تعليقه: «فتاة قطة»، و«ده بيخوف بس شكلك حلو».

الجدير بالذكر أن كيم كاردشيان اعتادت على ارتداء ملابس جديدة من نوعها وغريبة، وفي كل مرة تظهر بـ لوك مختلف تماما عن زي قبل، إلا أن ارتداء ملابس كلها من نفس اللون خاصة الأسود كان من اختراعها هي وأحدث ضجة أكثر من مرة لأنها تغطي حتى وجهها وقدميها ويديها ولا يظهر منها أي شيء نهائيا، وحتى شعرها يكون مصفف بدون تسريحة فقط ضفيرة أو مغطى بالكامل.