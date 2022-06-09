«مثلي يا سجدة للناس» ظهور جديد لـ الطفلة الباكية والبلوجر: كفاية اهدوا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت من جديد البلوجر الشهيرة جودي مصطفى، فيديو لـ الطفلة الباكية سجدة، والتي فطرت قلوب الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي بسبب والدتها، وأثارت جودي الجدل مرة أخرى بالمقطع الحديث، إذ ترغب تبرئة نفسها من استغلال الطفلة، أو من التعرض لأي مشكلة بسبب فيديو سابق، وفيما يلي تفاصيل الفيديو الجديد.

تفاصيل فيديو الطفلة سجدة الباكية الجديد

شاركت جودي مصطفى متابعيها وكل من كان مهتم بـ«تريند» الطفلة سجدة الباكية، فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك لتبرئة نفسها من التعرض لكم كبير من الانتقادات بسبب ظهور طفلة تبكي معها في فيديو سابق.

وكتبت البلوجر جودي في تعليقها على الفيديو: «أهو البنت اللي أبكت الناس كلها مثلت لايف قدام الدنيا كلها اهدوا شويه وكفاية قلة أدب»، وهو ما يدل على انزعاجها من كمية التعليقات السلبية التي تلقتها على الفيديو.

وظهرت الطفلة في فيديو جديد جالسة على كرسي، وتحثها واحدة من الموجودين على إعادة تمثيل مشهد بكائها، إذ قالت: «يا سجدة لازم تمثلي اللي عملتيه امبارح، هي هتمشي ومش هتكلمك تاني ومش هتقعدي عندها، ومش هترجع تاني خالص»، لتبدأ الطفلة في البكاء والتمثيل من جديد.

تعليقات المتابعين على الفيديو

وأثار الفيديو الجدل من جديد، وكان من بين التعليقات: «أنا عاوزة أعرف حاجة دلوقتي تقنعوني والنبى يعنى سجدة دى أمها مرمتهاش دي بتقولها مثلي اللى عملتيه امبارح»، وقال آخرا: «هو في إيه ما تسيبي البنت في حالها».

من هي الطفلة الباكية؟

ومن الجدير بالذكر أنه البلوجر الشهيرة جودي مصطفى نشرت فيديو مع طفلة صغيرة وهي تبكي بحرقة وفي يديها علامات تعذيب، وأدعت «سجدة» أن والدتها هي السبب في ذلك وتعتدي عليها باستمرار، لينكشف الأمر بعد ذلك أن الطفلة تمثل ووالدتها لا تعذبها، كما أنها ليست هاربة من والدتها، والموقف كله مجرد تمثيل.