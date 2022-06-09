طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة.. «وصفة سهلة لوجبة كلها فوائد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة الخضار بالكريمة من أكثر الأكلات التي يحبها الكبار بسبب طعمها اللذيذ، كما أن الأمهات يفضلن تحضيرها لأنها سهلة وبها العديد من الفوائد الهامة للجسم، لكن أغلب الأطفال لا يحبون شوربة الخضار فقط بدون أي إضافات، لذا سنقدم لكِ طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة حتى يتناولها أطفالك ويحصلون على فوائد الخضروات.

طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة، حسب ما عرضته الشيف غادة جميل مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا» الذي يعرض على قناة «CBC سفرة».

المكونات

ـ 2 جزر مسلوق

ـ صدور فراخ مسلوقة ومقطعة مكعبات

ـ 2 بصل مسلوق

ـ 5 فصوص من الثوم المسلوق

ـ 2 كوسة مسلوقة

ـ 2 بطاطس مكعبات

ـ كرفس مسلوق

ـ مشروم

ـ دقيق

ـ كوب من الكريمة

ـ زبدة

ـ مكعب مرقة

ـ ملح وفلفل أسود

الطريقة:

أولًا: ضعي الزبدة في حلة كبيرة على نار متوسطة ثم ضيفي الدقيق وقلبيهم باستمرار، ثم أضيفي البصل والكرفس وقلبيهم لمدة 3 دقائق حتى ينضج البصل ثم ضعي الجزر والكوسة، مع التقليب المستمرة لمدة 5 دقائق، جهزي المشروم في طاسة صغيرة بها ملعقة من الزيت اتركيه حتى يطري ثم ضعيه على الشوربة.

ثانيًا: ضيفي صدور الفراخ المسلوقة ثم ضعي كوب الكريمة وقلبيهم جيدًا واتركيهم حتى الغليان، ثم ضعيهم على نار هادئة مع تغطية الحلة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الخضروات.

ثالثًا: باستخدام الهاند بلندر أو الخلاط اخلطي الشوربة مع بعضها حتى لا يصبح بها قطع ثم ضعيها في طبق التقديم وزينيها بقطع من البقدونس.

طريقة عمل شوربة الفراخ بالكريمة

شوربة الفراخ بالكريمة من أكثر المقبلات الساخنة المفضلة للجميع بسبب طعمها اللذيذ والشهي، ويقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل شوربة الفراخ بالكريمة حسب طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» الذي يعرض على قناة «CBC سفرة».

المكونات

ـ مشروم شرائح

ـ صدور دجاج

ـ عصير ليمون

ـ زبدة

ـ بصل مفروم

ـ زعتر فريش

ـ كريمة

ـ دقيق

ـ مرقة دجاج

ـ بقدونس مفروم

ـ ثوم مفروم

ـ ملح

ـ فلفل أسود

الطريقة:

أولًا: ضعي الزبدة في حلة كبيرة ساخنة وضيفي عليها صدور الدجاج وملح وفلفل أسود وزعتر فريش وقلبيهم جيدًا حتى يأخذ اللون الأبيض.

ثانيًا: ضيفي البصل والثوم مع التقليب باستمرار مع ضرورة عدم تغيير لون البصل والثوم للحفاظ على اللون الأبيض للشوربة، ضيفي ملعقة من الدقيق والمشروم الشرائح ثم ضيفي عصير الليمون والمرقة وقلبيهم جيدًا واتركيها حتى تنضج.

ثالثًا: ضيفي كوب من الكريمة على الشوربة ثم ضعي البقدونس واتركيها تغلي غلوة واحدة فقط، ثم ارفعيها من على النار وضعيها في طبق التقديم.