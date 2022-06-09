الفنانة منى رجب: تركت الصيدلية لأجل الرسم وصممت لوحة عن إنجازات الرئيس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الدكتورة منى رجب، المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، إنها جمعت لوحة فنية تصلح لتكون جدارية بطول 3 أمتار وعرض 4 أمتار، شملت إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي منها ميدان التحرير وقصر البارون، ومسجد الفتاح العليم وحقل ظهر والعلميين، والأماكن التي رممت من قبل الدولة خلال السنوات الماضية الجديدة والمتحف الكبير والمونوريل والصوب الزراعية والمزراع السمكية والمتحف الكبير.

من الصيدلة للفنون الجميلة

وأضافت منى رجب، خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، أنها عاشقة للفن منذ صغرها، إذ كانت تتمنى دخول كلية الفنون الجميلة ولكن لم يتحقق حلمها وعندما تزوجت دعمها زوجها من أجل الاستمرار في العمل في الفن ودراسته، رغم أنها درست في كلية الصيدلية، مؤكدة أنها تقدمت للدراسة في الجامعة بعمر 45 سنة، بينما أن ابنها يدير الصيدلية في الوقت الحالي.

6 شهور لتنفيذ لوحة الإنجازات

وأوضحت «عاشقة الفن»، كما تحب أن تلقب نفسها، أنها رسمت اللوحة الخاصة بإنجازات الرئيس السيسي من أجل التأريخ لبصماته المؤثرة عن طريق الفن، إذ أنها استغرفت 6 أشهر من أجل تنفيذ هذه اللوحة، مبينة أن لديها رؤية طبيعية ورغبة أكثر في إنتاج العمل الفني: «عملت جدراية لكلية الطب في الإسكندرية تكريما لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد».