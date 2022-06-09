مفاجأة.. قناة يوتيوب لـ عروس كفر الدوار وزوجها واتهامات بالتربح: مش كفاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام قليلة، تحولت حياة الفتاة العشرينية أمنية طارق، التي عُرفت إعلاميًا بإسم عروس كفر الدوار، رأسًا على عقب، بعدما تحولت لحظة عقد قرانها لـ«تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيه بعض الطلبات والنصائح لعريسها التي دفعت العديد لتوجيه الانتقادات اللاذعة لها.

ولم يمر أسبوع على الأمر، إلا وعادت مُجددًا أمنية طارق عروس كفر الدوار وعريسها، لتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول البعض عدة صور من قناتهما على موقع الفيديوهات «يوتيوب» لنشر مقاطع مصورة والتربح منها، والتي جاءت باسم «بنت طارق».

عروس كفر الدوار وعريسها دشنا قناة عبر «يوتيوب»

وتسير كلًا من أمنية طارق وزوجها على خطى اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب، إذ يمتلكا قناة على اليوتيوب، ينشرا عليها تفاصيل يومياتهما ومشاركتها مع الجمهور، إلا أن القناة لا تمتلك إلى الآن سوى 2000 مشترك، إذ نشرت من خلالها 14 مقطع فيديو، يعود الأول منهما لعام مضى.

عروسة كفر الدوار : مش كفاية بقى

وردت أمنية طارق، لـ «هُن»، على زعم البعض باستغلالها حدث عقد القران لتدشين الصفحة والتربح منها، قائلة: «مش كفاية بقى يا جماعة، أنا عملاها من سنة، فعادي نشرت عليها الفيديوهات بتاعة كتب الكتاب مش قصدي أتربح ولا حاجة».

وأضافت عروس كفر الدوار: «مش كفاية بقى، هتربح من إيه ما أنا بنشر كدة كدة فيديوهات والفيديو انتشر جدًا، فطبيعي نشرته على القناة»، مشيرة لاستعداداتها لحفل الزفاف في بداية شهر نوفمبر المقبل: «وقتها في مفاجآت ممكن يتكلموا عنها».