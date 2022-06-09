أحدث طرق تنسيق بليزر أزرق رجالي.. مناسب لجميع فصول السنة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يهوى العديد من الرجال ارتداء السترات بألوانها المختلفة والمميزة عند الخروج في المناسبات المختلفة، والتي يأتي من بينها ذات اللون الأزرق بدرجاته؛ نظرا لأناقته وسهولة تنسيقه مع العديد من الألوان الأخرى، لذلك عادة ما يبحث الكثيرون عن أحدث طرق تنسيق بليزر أزرق رجالي.

وعلى هذا النحو نقدم أحدث طرق تنسيق بليزر أزرق رجالي، بحسب ما قدم موقع gentlemanwithin العالمي المعني بشؤون الموضة.

أحدث طرق تنسيق بليزر أزرق رجالي

يعد اللون الأزرق بدرجاته من الألوان الأساسية التي يمكن توفيقها على أي من الألوان الأخرى، وذلك إلى جانب أناقته المميزة، التي تسبب إقبالا كبيرا على ارتدائه، خاصة في السترات، وعلى نحو ذلك، يمكن التعرف على أحدث طرق تنسيق بليزر أزرق رجالي.

1- الطريقة الأولى

يمكن ارتداء البليزر الأزرق الرجالي مع قميص وردي فاتح اللون للغاية، وبنطال كلاسيك باللون «الكافيه» الفاتح من الدرجة الأولى؛ إذ يناسب هذا «اللوك» الذهاب في المناسبات الرسمية كالأفراح، أو حفلات الخطوبة، أو السهرات الخاصة.

2- الطريقة الثانية

في الطريقة الثانية التي تأتي من بين أحدث طرق تنسيق بليزر أزرق رجالي، يمكن ارتداء بليزر باللون الأزرق الداكن من الدرجة الأولى، مع قميص باللون الرمادي الفاتح، وبنطال من اللون الأبيض، ويمكن الخروج بهذا الزي في المناسبات العامة سواء أكانت بالنهار أو الليل، وكذلك الخروج مع الأصدقاء والعائلة في المناسبات الخاصة.

3- الطريقة الثالثة

خلال هذه الطريقة يمكن ارتداء البليزر الأزرق الرجالي مع قميص من اللون ذاته، والمصمم على شكل «كاروهات»، وبنطال من الجينز باللون الأزرق أيضا، وارتداء نظارة شمسية؛ إذ أن هذا «اللوك» يعد مميزا للخروج في نهار أيام فصل الصيف.

4- الطريقة الرابعة

وخلال أيام فصل الخريف يفضل بعض الرجال ارتداء البليزر الأزرق فوق «بلوفر» من اللون الرمادي، وبنطال من الجينز، وهو ما يعطي مظهرا أنيقا.