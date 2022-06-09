مصرية تحصل على جائزة Dorothy Green Award لعام 2022 من جامعة إسترالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إطار النجاحات التي تكرسها السيدات المصريات داخل وخارج بلادهن، من خلال الأبحاث العلمية المميزة، حصلت الدكتورة سندس السواح، الأستاذ بجامعة نيو ساوث ويلز كانبرا، كأول سيدة مصرية على جائزة «Dorothy Green Award» لعام 2022، إذ تُمنح للبحوث المتميزة التي أجرتها النساء بالجامعة.

وجاء بحث «سندس السواح» حول مجالات حل المشكلات التشاركية، ومجالاته التمكينية، مثل التفكير في النظم وبحوث العمليات.

جائزة دولية تمنح للمرأة اللي عملت انجاز

وفي هذا الصدد، قالت الإعلامية داليا أشرف، شقيقة الباحثة، إن الأخيرة درست بالفعل بكلية الحاسبات والمعلومات داخل البلاد، وحصلت على الماجيستير، قبل أن تنتقل لإستراليا لتحصيل درجة الدكتوراه، مؤكدة أن الجائزة دولية تمنح للمرأة التي تضع بصمتها في إنجاز علمي.

وأشارت إلى أن البرامج البحثية والتدريسية، الخاصة بالجامعة تقوم على النهوض بالعلم وممارسة التفكير المنظومي، خاصة تطبيقاته في السياسة العامة والهندسة والتعليم، وتطوير الأساليب والأدوات والتطبيقات لتحدي، وتوسيع حدود النماذج العقلية التقليدية للطلاب، خاصة السيدات.

ودعت الدكتورة سندس السواح، وفقًا لما ذكرته الجامعة، زملائها للتفكير في العمل لمواصلة إرث وتمكين المرأة في الأوساط الأكاديمية، مؤكدة أن هذا الوقت أيضًا للاحتفال بإنجازات النساء اللاتي حصلن على جوائز، ودعمهن في رحلاتهن القيادية.

جدير بالذكر أن سندس السواح، أنتجت أكثر من 90 منشورًا أكاديميًا في مقالات بمجلات مرموقة، ومجموعة متنوعة من المقالات ذات التأثير الكبير في علوم الكمبيوتر؛ إذ حاز واحدا من أبحاثها على 8 جوائز من هيئات وطنية ودولية مختلفة، بما في ذلك جائزة البحث المرموقة من الجمعية الدولية للنمذجة البيئية والبرمجيات 2018، كما أنها أول امرأة تحصل على جائزة النجم الصاعد من جمعية أبحاث العمليات الأسترالية لعام 2016.