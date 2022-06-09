طبيبة تكشف عن العدد المثالي لمرات التبول يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

التبول هو شيء طبيعي في جسم الإنسان، يتسطيع من خلاله إخراج السموم الموجودة به، كما أنه يحافظ على صحة الجسد، لكن كثرته قد تكون بداية لظهور أعراض لعدد من الأمراض المختلفة، لذلك عليك أن تعلم ما هو العدد المثالي لمرات التبول يوميا.

العدد المثالي لمرات التبول يوميا

تحدثت الدكتورة أليسيا جيفري توماس، المتخصصة في المسالك البولية، على حسابها الرسمي بموقع «تيك توك»، عن العدد المثالي لمرات التبول يوميا، مشددة على ضرورة عدم التبول طوال الليل لمساعدة المثانة على إعادة تدريبها، كما نصحت المرضى بالامتناع عن استخدام المرحاض أكثر من 3 إلى 4 مرات في فترة النهار.

وأوضحت الدكتورة أليسيا أن الذهاب إلى المرحاض دون الحاجة إلى ذلك سوف يؤدي إلى تلف في المثانة، وسلس البول مع الوقت، أما من يشعرون بالحاجة إلى التبول وهم خارج المنزل في فترات كثيرة، فعليهم إعادة تدريب المثانة.

كيفية إعادة تدريب المثانة

وفي سلسلة فيديوهات عرضتها الدكتور أليسيا توماس، عن كيفية إعادة تدريب المثانة، أوضحت أن إعادة تدريب المثانة يكون بإدخال تغييرات على عادات الفرد، فيلجأ إلى التبول وفقًا لجدول زمني محدد، حتى إذا لم تكن لديه رغبة في ذلك، مع زيادة الوقت تدريجيا بين مرات التبول، هذا التدريب سيتيح ملء المثانة بشكل أكبر، ومنح الشخص مزيدا من القدرة على التحكم في الحاجة إلى ذلك.

وأشارت الطبيبة المتخصصة في المسالك البولية، إلى أن الاستسلام لشعور الحاجة إلى التبول قبل امتلاء المثانة، سيؤدي إلى فشل التدريب، وبالتالي فشل الجسم في المقاومة، وسيؤدي ذلك إلى العودة إلى نقطة البداية مرة أخرى.

أسباب كثرة التبول

تحدث الدكتور خالد قطب، جراح المسالك البولية، في تصريحات لموقع «العربية» عن أسباب كثرة التبول، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون طبيعيا ولا تشير إلى أي مرض، ولا يجب ربطها دائمًا بمرض السكري.

وأوضح «قطب» أن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى ذلك، منها:

ـ كثرة شرب السوائل على مدار اليوم، وخاصة التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة.

ـ مرض السكري؛ إذ أن الجسم يحاول التخلص من السكر الزائد، لذلك يفرز البول أكثر من الإنسان العادي.

ـ أمراض الجهاز التناسلي والالتهابات البولية، والنساء هن الأكثر عرضة لها.

ـ الإصابة بالمثانة العصبية أو فرط نشاطها، وهي تحدث لبعض الأشخاص عند امتلاء المثانة بكمية قليلة من البول، فجأة يعطي المخ إشارة بأنه يجب التخلص من هذا البول فيذهب الإنسان إلى المرحاض.