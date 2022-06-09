أناقة ملكة إسبانيا تجذب الانتباه في شوارع مدريد.. «كل ما تكبر تحلى»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تُبال بالعُرف السائد بشأن ارتداء الملابس الرسمية، أو الشبه رسمية التي ترتديها الملكات، لكنها جعلت لنفسها نمط خاص من اختيار الألوان والملابس المفتوحة نوعا ما، فكانت ملكة اسبانيا ليتيزيا أورتيز، 49 عاما، تتصدر دائما قائمة أفضل من يرتدي الملابس في العائلة المالكة الإسبانية، بالإضافة لكونها جاذبة للانتباه برشاقتها وجمالها الهادئ، واعتمادها المكياج الرقيق، بالإضافة إلى ذلك اعتمادها قصات الشعر المختلفة في كل ظهور لها، سواء كانت حفلة خيرية أو حفلات توزيع الجوائز المختلفة.

فساتين وتنانير مميزة لملكة إسبانيا

ولم تتخل الملكة الأربعينية عن رشاقتها وذوقها الخاص في اختيار الملابس، رغم أنها أم لأميرتين يشبهنها تماما في الذوق العام، بل صممت ملكة إسبانيا على الظهور بالتنانير التي تبرز رشاقتها وجمالها.

تختلف فساتينها العصرية من حدث لآخر، لكن أهمها ظهورها لأول مرة في 2018 بفستان أزرق كحلي بصدر على شكل «V»، مغطى بقطعة قماش من التول ومزود بحزام خصر رقيق، في حفل موسيقي حضرته بصحبة زوجها الملك فليبي السادس، ملك أسبانيا.

الفستان الأزرق اعتبرته الصحافة الإسبانية جرئ نوعا ما، لكنها كررت اعتمادها على مثل هذه الأنواع من الفساتين، عندما ارتدت فستانا أبيضا قصير للركبة في حفل توزيع الجوائز عام 2017.

وتحرص «ليتيزيا» على حضور الحفلات الرسمية والأحداث المهمة بالدولة، وفي كل مرة تبدو جذابة للغاية، وسرعان ما تخطف الأضواء، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

توليها الحكم بعد عملها في الإعلام

ليس غريبا على الملكة الإسبانية ليتيزيا أورتيز، أن تكون أيقونة في الجمال والأناقة، فقد تخصصت في المجال الإعلامي لفترة طويلة، وكانت موضع إهتمام للجميع، تخرجت في كلية الإعلام جامعة كومبولوتنس المدريدية، وعملت بالصحافة والتلفزيون، وبعدها معهد الدراسات في الصحافة السمعية والبصرية التي أخذت فيها الماجستير، ولديها ابنتين هما الأميرتين ليونور وصوفيا، وتتشاركان ملامح والديهما ورقة والدتهما.

واستكمالا لمجموعة الفساتين التي تخرج بها ملكة إسبانيا، فقد ارتدت في 2021 فستانا أسودا مفتوحا من الصدر، وعليه شبكة بمنطقة الصدر، ويبرز الفستان جمالها ورشاقتها، كما ظهرت في الساعات الأخيرة في شوارع مدريد بفستان أبيض من التول لفت انتباه الصحف من جديد.