الامارات | أب يعفو عن قاتل ابنه: لو قدموا لي ملايين ما قبلتها (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن أب يعفو عن قاتل ابنه: لو قدموا لي ملايين ما قبلتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث مواطن سعودي عن سبب عفوه عن قاتل ابنه لوجه الله، موضحا حقيقة قبول "الدية".
وقال خلال برنامج "الراصد " على قناة "الإخبارية" السعودية: "أهل القاتل ما قدموا لي شيء لو قدموا لي ملايين ما قبلتها".
وأضاف: "هذا شيء لوجه الله، يجب على الناس أن يتوجهوا إلى ما عند الله ويتركوا ما عند الناس".
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