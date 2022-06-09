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الامارات | أب يعفو عن قاتل ابنه: لو قدموا لي ملايين ما قبلتها (فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أب يعفو عن قاتل ابنه: لو قدموا لي ملايين ما قبلتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث مواطن سعودي عن سبب عفوه عن قاتل ابنه لوجه الله، موضحا حقيقة قبول "الدية".

وقال خلال برنامج "الراصد " على قناة "الإخبارية" : "أهل القاتل ما قدموا لي شيء لو قدموا لي ملايين ما قبلتها".

وأضاف: "هذا شيء لوجه الله، يجب على الناس أن يتوجهوا إلى ما عند الله ويتركوا ما عند الناس".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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