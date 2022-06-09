سر أناقة الرجل بعد سن الـ30.. البنطلون الكاجوال بديل أنسب للجينز

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مع بداية الثلاثينات يبدأ تفكير الرجل يتغير تدريجيا، بعدما يصل إلى مرحلة من النضج يريد فيها أن يتبع عدة أساليب أكثر عقلانية ونظام غذائي صحي، لذلك نشرت إحدى المجلات البريطانية المتخصصة في شؤون الرجل Man magazine، عدة قواعد لأناقة الرجل بعد الثلاثين، ومنها ما يعرضه «هن» في التقرير التالي.

حدد نمط ملابسك الخاص

مع تعدد وانتشار ماركات الموضة العالمية الخاصة بالرجال، يجب الحفاظ على طابع خاص يليق بك دومًا ومناسب للمرحلة العمرية، وأيضاً العملية التي تكون عليها في بداية الثلاثينات من العمر؛ لمواكبة المرحلة الجديدة.

وقد لا تكون هناك قواعد صارمة أو أساسية لبلوغ سن الثلاثين، لكنها بالطبع ليست الوقت المناسب لإجراء التجارب العفوية والمجنونة نوعا ما، على عكس الفترات التي سبقتها، كل ما عليك فقط هو اختيار المناسب لك وتجنب غيره، على الرغم من تركيز دور الأزياء لجذب أنظار الشباب بسن العشرين، من الممكن أن يتسبب الاختيار الخاطئ لتلك القطع بالإحراج الشديد للرجل في سن الثلاثين.

التنوع في الألوان الراقية

تنتهي فترة العشرينيات عند الرجال بتجاربها المجنونة والعفوية، وتجربة كل ما يخطر ببالك بالنسبة للأزياء وأنماط الحياة المختلفة، لكن مع بداية الثلاثينات يختلف، الأمر وتبدأ في ارتداء أنماط محدودة نوعا ما، لكن مع ذلك يمكن التغلب على تلك المشكلة باختيار المزيد من درجات الألوان، ولا تخشي من تجربة درجات الألوان المختلفة، بذلك يمكنك اعتماد طابعك الخاص الذي تتميز به عن الآخرين، لكن عند تجربة الألوان كن حريصا أن تناسب شخصيتك بشكل عام.

البنطلون الكاجوال

قد يركز الرجال في الثلاثينيات على ارتداء الملابس الرسمية، لكن لا يزال في إمكانك ارتداء الملابس الكاجوال بحرص وذكاء شديدين، سواء كان للعمل أم في المناسبات الاجتماعية.

وتعتبر الملابس الكاجوال مناسبة أكثر لفترة العشرينات وما قبلها، لكنها ليست حكرا على مرحلة عمرية معينة، ويعتبر البنطلون الكاجوال البديل الأكثر أناقة من الجينز، يسهل تنسيقه مع العديد من القطع الفوقية مثل القمصان القطنية أو الملابس الصوفية.