الامارات | أطفال «المشاعر» في ضيافة المبنى الأجمل على وجه الأرض

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال «المشاعر» في ضيافة المبنى الأجمل على وجه الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت مجموعة من أطفال مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، متحف المستقبل، المبنى الأجمل على وجه الأرض، والمعلم الحضاري المعني باستشراف المستقبل.

واطلع الأطفال خلال الزيارة على أقسام المتحف ومنصاته، والتجارب التي يقدمها للانطلاق، علاوة على الروبوتات الطائرة والمهارات المستقبلية والتكنولوجيا والابتكارات.

وشارك الأطفال في الأنشطة والفعاليات الترفيهية المخصصة للصغار في منصة «أبطال المستقبل»، وهي إحدى تجارب المتحف، التي تهدف إلى تشجيع الصغار على تطوير مهارات مستقبلية مفيدة ومسليّة في عالم مفتوح للاستكشاف واللعب، والهادفة إلى تعزيز فكر صناعة واستشراف المستقبل لدى الأطفال في سن مبكرة.

وقال نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل ماجد المنصوري، إن «التجارب التي يقدمها المتحف تلهم الأجيال المقبلة، وتسهم في تأهيلهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم الكامنة، عبر تعريفهم بالمهارات والأدوات المطلوبة لبلوغ المستقبل».

وأضاف: «يحرص المتحف على إشراك الجميع في رؤيته، ويؤمن بأن لكل منا دوراً في مسيرة التقدم، ولذا نحرص على توفير تسهيلات لأصحاب الهمم، لتمكينهم من التفاعل مع أدوات صناعة المستقبل».

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