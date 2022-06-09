الامارات | الأظافر تزهو بلون الفراولة في الموسم الصيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأظافر تزهو بلون الفراولة في الموسم الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إن الألوان القوية تتربع على عرش طلاء الأظافر في صيف 2022، لتمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة.

وأشارت إلى أن الأظافر تتألق هذا الموسم بدرجات الأزرق والتركواز، التي تشيع أجواء العطلات الشاطئية المفعمة بالمرح والانطلاق.

وتتناغم هذه الدرجات مع فستان صيفي يكتسي باللون الأبيض. وتزهو الأظافر باللون الأحمر المستوحى من لون الفراولة.

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