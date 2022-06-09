الامارات | «الإمارات للآداب» تحفّز المواهب الواعدة بـ «خير جليس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للآداب» تحفّز المواهب الواعدة بـ «خير جليس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن المواهب الواعدة في مجال الكتابة في دولة الإمارات، مع انطلاقة الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية السنوية للطلبة، مسابقة كتابة القصة.

وفتحت المسابقة أبوابها لاستقبال المشاركات باللغتين العربية والإنجليزية، من طلبة المدارس والكليات والجامعات في دولة الإمارات المسجلين بدوام كامل، حسب الفئات العمرية التالية: 11 عاماً فأقل، والذين تراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وبين 15 و17 عاماً، و18 و25 عاماً. وسيتم تكريم الفائزين في حفل خاص خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023، كما ستُنشر المشاركات الفائزة في كتيب تذكاري خاص.

وتلقت المسابقة، التي تزداد شعبيتها عاماً بعد آخر، أكثر من 3700 مشاركة في الدورة السابقة. وموضوع المسابقة لهذا العام «خَيْرُ جَلِيس» وآخر موعد لتسلم المشاركات هو 24 أكتوبر المقبل.

من جانبها، أعربت الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، عن سعادتها بإطلاق المسابقة. وقالت إن «للكتابة الإبداعية دوراً مهماً في حياة الطلبة، ولذلك صممت المسابقة لتحفزهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم عند التفكير في مصطلح (خَيْرُ جَلِيسٍ)، والذي يمكن أن يكون صديقاً مقرباً، حيواناً أليفاً، لعبة مميزة أو حتى كتاباً وشخصية مفضلة، والمزيد. ونتطلع بكل حماس للاطلاع على قصص الرواة الشباب الواعدين وتناولهم الإبداعي لموضوع المسابقة».

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