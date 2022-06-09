الامارات | إنقاذ 100 تلميذ ومدرس من ألمانيا من ورطة في جبال الألب

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 100 تلميذ ومدرس من ألمانيا من ورطة في جبال الألب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق إنقاذ نمساوية، باستخدام مروحيات، من إنقاذ أكثر من 100 تلميذ ومعلم من ألمانيا، بعد تعرضهم لمشكلات على جبال الألب النمساوية.

وأعلنت الشرطة النمساوية أن 99 تلميذاً، وثمانية مدرسين كانوا على الطريق في وادي كلاينفالزرتال الخلاب، وكان الطريق صعباً للغاية بالنسبة لمعداتهم وقدراتهم. واختار المعلمون المسار بناء على معلومات مضللة من الإنترنت. وعندما قرر جزء من المجموعة العودة للوراء، انزلق طالبان وأصيبا بجروح. وأجرى المعلمون مكالمة طوارئ، ونقل الجميع على متن مروحيتين إلى مسار غابة قريب.

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