الامارات | 3 صواريخ لأغراض علمية.. تطلقها «ناسا» من أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صواريخ لأغراض علمية.. تطلقها «ناسا» من أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن تطلق إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ثلاثة صواريخ في غضون أسابيع من شمال أستراليا لأغراض البحث العلمي، لتكون المرة الأولى التي تطلق فيها الوكالة صواريخ من منشأة تجارية خارج الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أمس إن الحكومة الأسترالية منحت الموافقة التنظيمية على إطلاق الصواريخ من مركز أرنهيم للفضاء التابع لشركة إيكواتوريال لونش أستراليا المملوكة للقطاع الخاص.

وأضاف خلال مؤتمر إعلامي في داروين، عاصمة الإقليم الشمالي «إنه مشروع مثير حقاً.. فكرة مشاركة ناسا بشكل مباشر هنا في أستراليا يجب أن تكون مصدر فخر لجميع الأستراليين».

وسينطلق الصاروخ الأول في 26 الجاري، والآخران في الرابع والـ12 من يوليو المقبل.

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