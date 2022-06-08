ما حكم الزوجة التي لا تبتسم لزوجها؟.. الإفتاء توضح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

العديد من الأزمات عادة ما تدب بين الأزواج والتي قد تعود لأمور بسيطة في بعض الأحيان، مثل امتناع المرأة عن الابتسام في وجه زوجها، وهو ما قد يثير غضب الرجل تجاهها، لذلك تعددت عمليات البحث مؤخرا، عبر محرك البحث الشهير «جوجل» عن حكم الزوجة التي لا تبتسم لزوجها.

وعلى هذا النحو، أوضح الدكتور عويضة عثمان أحد أمناء الفتوى، حكم الزوجة التي لا تبتسم لزوجها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

حكم الزوجة التي لا تبتسم لزوجها

ومن ناحيته قال «عويضة» في مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، إنه يجب على الزوجة التبسم في وجه زوجها والاهتمام به، والابتعاد عن العبوث أمامه.

وتابع أمين الفتوى قائلا ردا على سؤال حكم الزوجة التي لا تبتسم لزوجها: «ابتسمي له واهتمي به، بلاش تكشري بدل ما يروح يدور على الابتسامة مع حد تاني، فالبر شيء هين وجه طليق وكلام لين، سهلة أهي».

واستطرد الدكتور عثمان عويضة مقدما نصائح للزوجات بالابتسام في أوجه أزواجهن، «ابتسامة حلوة لطيفة، وكلمتين حلوين بلاش التكشير، مش بقول إنه صح، بس بلاش تكوني عون ليه على الشيطان».

حكم الزوجة التي تهمل زوجها

أما بشأن حكم الزوجة التي تهمل زوجها، أوضحت دار الإفتاء مسبقا، أنه لا يجوز للمرأة المسلمة إهمال زوجها وإساءة معاملته، كذلك لا يجب عليها إفشاء سره، فقال الله عز وجل في كتابه العزيز: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله﴾ [النساء: 34].

ولفتت دار الإفتاء في جوابها إلى أن المرأة المسلمة تعد راعية على منزلها وما فيه، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَاا» رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري.