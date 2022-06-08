ماذا تفعل الفتاة قبل اتخاذ خطوة الارتباط برجل تقدم إلى صديقتها؟.. باحثة توضح

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قالت إيمان البسيوني، لايف كوتش وباحثة في العلوم الإنسانية، إن بعض الفتيات ترى أن تقدم شخص للزواج منها بعد رفضه من قبل صديقتهن يعد خيانة، والبعض الآخر يرونه أمرا طبيعيا، كونه يعتمد على فكرة النصيب.

تفضيل الزواج على الصديقة

وأضافت «البسيوني» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن السيدة التي تفضل الزواج من الشخص الذي لم يستطع الارتباط بصديقتها فضلت الزيجة على الصداقة، واختارت هذا الطريق، ويجب أن تتأكد من الرجل لن يعود إلى صديقتها مرة أخرى في أي وقت، لافتة إلى أن البعض يرى أن الصديقة لا يمكن أن تعوض ولكن العريس يمكن أن يعوض وتجد رجلا آخر يكون أبا لأبنائها.

الإنسان ينقسم إلى 3 أنواع من الذات

وأوضحت لايف كوتش الباحثة في العلوم الإنسانية، أن الإنسان ينقسم إلى 3 ذوات وهي المثالية والواقعية وذات رأي المجتمع في الشخص، لافتة إلى أنه يجب تجربة الذات الواقعة قبل اتخاذ خطوة الارتباط برجل تقدم إلى صديقتها، ولم يجر الموافقة عليها، ثم قرر أن يتقدم إلى صديقتها ليرتبط بها.